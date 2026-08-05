噪音、振動減輕措施確認 石門風機營運20年通過更新環評

石門風場營運至今已逾20年，環境部今於環評大會審查「石門風力更新計畫」，經環評委員討論，本案在風機噪音的降低，以及葉片回收再利用等已提出具體措施，且對環境無顯著不利影響，本案決議通過審查。

本案開發單位為台灣電力股份有限公司，規畫於原新北市石門區石門風力發電站內，更新3部風力機組，最大總裝置容量為15MW。台電表示，石門風場營運至今已逾20年，新型風機具較佳抗風能力及結構安全性，更新後可擁有更高的發電效率，可更有效利用北海岸優良的風場條件。

針對民眾擔憂的低頻噪音，台電指出，國際主流風機製造商新風機低噪設計部分，葉片後緣鋸齒結構可讓氣動噪音降低，以及機艙隔音設計等，都能讓機械噪音降低。此外，後續將於風機採購階段將噪音性能納入招標評比項目，使低噪音設計的機型具有評比優勢，將機組噪音影響降至最低。

至於風機退役葉片的處理，台電指出，後續將交由資源循環署媒合的水泥窯廠商協同無害化處理及資源再利用，以及規畫應用於安全護欄、階梯扶手或公共桌椅等設施。

此外，也已擬定「陸域風電廠天然災害前後風力機組緊急應變工作指引」，將確實執行提升緊急應變與通報能力。

環委經討論後認為，本計畫已就施工及營運期間的噪音振動、交通環境等項目對鄰近敏感點進行評估，開發單位也已採行影響減輕對策，經評估已達環境保護目的，決議通過審查。