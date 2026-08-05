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核心技術員工離職年資平均不到5年 台鐵稱缺工5.9%

中央社／ 台北5日電

審計部指台鐵核心技術人力缺口及留才問題未顯著改善，機務處及工務處離職人員平均任職僅4年4個月。台鐵說，核心技術人力缺額約5.9%，整體人力穩定，離職有搬遷返鄉等4原因。

根據審計部近期公布的總決算審核報告，台鐵112至114年度機務處、工務處、電務處及專案工程處等（合稱核心技術單位）核心技術人力運用情形，其中電務處連續3年平均每人加班時數居核心技術單位之冠（分別達291.34小時、322.47小時及314.93小時），而機務處平均加班時數也逐年增加。

至於核心技術單位離職人員任職年資分布情形，報告指出，機務處及工務處離職人員平均任職月數僅4年4個月，電務處也僅4年8個月，部分基層單位離職人員平均任職年資甚至低於3年（例如：新竹電力段2年5個月、花蓮電務段2年6個月、台東機務段及宜蘭工務段均為2年8個月、台北工務段2年11個月）。

針對外界關切員工加班及人力運用情形，台鐵透過文字說明，截至115年6月底，工務、機務及電務等核心技術人力缺額約為5.9%，整體人力仍維持穩定，多數員工均為長期任職，除退休人員外，離職原因經統計主要以個人健康、搬遷返鄉、職涯規劃或另有就業安排等個人因素為主，並非單一因素所致。

台鐵指出，民國113年組改為公司後，除已統籌辦理3次從業人員甄試外，各單位也依專業需求持續辦理招募作業，透過多元徵才機制，適時補充各項專業人力，以因應營運及工程建設需求。

鐵路運輸屬全年無休公共運輸服務，為維持正常營運及安全穩定的運輸服務，台鐵表示，因應平日、假日及連續假期旅運需求，視疏運情形增開列車，並配合列車運轉及乘務排班，乘務相關人員於營運需要下適度加班，以確保各項疏運工作順利進行及提升人力調度效率。

台鐵指出，今年受極端天候影響，電務單位因配合天災應變值班及號誌、電力等設備緊急搶修作業，也增加臨時加班需求，以維護鐵路設施正常運作及行車安全。

台鐵也提到，配合高雄機廠潮州基地第二期工程推動，專案工程處須依工程進度於休息日輪班出勤，辦理工程督導及相關介面協調等工作，以確保工程如期、如質完成。

台鐵強調，所有出勤安排及加班時數均依勞動基準法及相關規定辦理，並依法給予加班費或補休。在行政院支持下，已陸續完成提高夜點費、調整主管加給及完善薪資調整制度等多項措施，未來持續精進人力資源制度，兼顧員工權益與公司永續經營，提供旅客安全、準點、優質的鐵路運輸服務。

台鐵 離職 缺工

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