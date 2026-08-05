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白海豚來襲 虎航明後往返沖繩16架次取消、4架次提前
白海豚颱風周六、周日最接近台灣，暴風圈可能影響北部近海。台灣虎航今表示，受白海豚颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，8月6日、7日往返沖繩的航班共16架次取消、4架次提前。
【2026年8月6日】
航班取消如下：
- IT796 台南前往沖繩那霸
- IT793 沖繩那霸前往台中
- IT232/IT233 桃園往返沖繩那霸
- IT728/IT289 高雄往返沖繩那霸
航班提前如下：
- IT288 高雄前往沖繩那霸
- IT797沖繩那霸前往台南
【2026年8月7日】
航班取消如下：
- IT230/IT231/IT232/IT233 桃園往返沖繩那霸
- IT288/IT289/IT729 高雄往返沖繩那霸
- IT792 台中前往沖繩那霸
- IT736/IT737 桃園往返石垣島受白海豚颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航航班異動如下：
【2026年8月6日】
航班取消如下：
- IT796 台南前往沖繩那霸
- IT793 沖繩那霸前往台中
- IT232/IT233 桃園往返沖繩那霸
- IT728/IT289 高雄往返沖繩那霸
航班提前如下：
- IT288 高雄前往沖繩那霸
- IT797沖繩那霸前往台南
【2026年8月7日】
航班取消如下：
- IT230/IT231/IT232/IT233 桃園往返沖繩那霸
- IT288/IT289/IT729 高雄往返沖繩那霸
- IT792 台中前往沖繩那霸
- IT736/IT737 桃園往返石垣島
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