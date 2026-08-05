白海豚來襲 虎航明後往返沖繩16架次取消、4架次提前

日常生活中，不小心將血漬沾染在心愛的衣服或寢具上是許多人都曾面臨的困擾，若未即時處理常會留下難以清除的痕跡。生活達人陳映如日前在臉書貼文分享實用生活妙招，解答「血漬留在衣物上，如何去除」的常見疑慮。她指出，許多人遇到這種情況常因放著不處理，時間一久就讓血漬變得很難清洗，但其實只要用對方法與步驟，就能輕鬆搞定清潔難題。

2026-08-05 16:19