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海上三颱共舞！白海豚略微西修 影響台灣時間、強度恐增加

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白海豚來襲 虎航明後往返沖繩16架次取消、4架次提前

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受白海豚颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，虎航8月6日、7日往返沖繩的航班共16架次取消、4架次提前。聯合報系資料照
受白海豚颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，虎航8月6日、7日往返沖繩的航班共16架次取消、4架次提前。聯合報系資料照

白海豚颱風周六、周日最接近台灣，暴風圈可能影響北部近海。台灣虎航今表示，受白海豚颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，8月6日、7日往返沖繩的航班共16架次取消、4架次提前。

【2026年8月6日】

航班取消如下：

- IT796 台南前往沖繩那霸

- IT793 沖繩那霸前往台中

- IT232/IT233 桃園往返沖繩那霸

- IT728/IT289 高雄往返沖繩那霸

航班提前如下：

- IT288 高雄前往沖繩那霸

- IT797沖繩那霸前往台南

【2026年8月7日】

航班取消如下：

- IT230/IT231/IT232/IT233 桃園往返沖繩那霸

- IT288/IT289/IT729 高雄往返沖繩那霸

- IT792 台中前往沖繩那霸

- IT736/IT737 桃園往返石垣島受白海豚颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航航班異動如下：

【2026年8月6日】

航班取消如下：

- IT796 台南前往沖繩那霸

- IT793 沖繩那霸前往台中

- IT232/IT233 桃園往返沖繩那霸

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航班提前如下：

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- IT797沖繩那霸前往台南

【2026年8月7日】

航班取消如下：

- IT230/IT231/IT232/IT233 桃園往返沖繩那霸

- IT288/IT289/IT729 高雄往返沖繩那霸

- IT792 台中前往沖繩那霸

- IT736/IT737 桃園往返石垣島

白海豚 颱風 虎航 沖繩

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