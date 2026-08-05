變身酷暑避熱神器 環境部環境即時通大升級

夏季酷暑來襲，大太陽下出門狂冒汗，哪裡能吹冷氣降溫、補充乾淨飲用水？環境部貼心升級「環境即時通 App」，全新推出「涼適點資訊」、「自來水水質情報圖」及「袋袋箱傳循環箱」三大民生圖層，更貼心整合機車族最需要的「排氣定檢自動推播」，讓民眾一支手機在手，就能輕鬆避暑、喝好水、顧愛車，實踐無紙化綠生活。

面對極端高溫威脅，預防熱傷害成為夏日首要課題。環境部「環境即時通 App」本次改版焦點「涼適點資訊」，將地圖點位細分為「戶外遮蔭與降溫設施」及「室內涼爽點」。民眾打開 App 就能秒查鄰近設有遮陽棚、噴霧降溫的戶外公園，或是開放冷氣的室內場域；系統更詳細列出各點位營業時間、冷氣、廁所、座位、飲水機及無障礙設施，讓老弱婦幼與外勤族在酷暑中快速找到安全舒適的歇腳處。

除了抗高溫，App 亦同步升級水質與資源循環圖層。「自來水水質情報圖」直觀顯示所在行政區淨水場的即時數據，包含水源來源、濁度、餘氯及酸鹼度等 key 指標，隨時為民眾飲用水品質把關；「袋袋箱傳循環箱」圖層則清楚標示各地二手環保袋循環箱位置與數量，方便民眾就近索取或分享乾淨二手袋，推動綠色消費。

因應各縣市推動減碳無紙化政策、陸續停止寄發紙本定檢明信片，環境部特別呼籲機車族善用 App 內建的「機車定檢通知」功能。車主登入後最多可綁定 10 輛機車，凡出廠滿 5 年以上的燃油機車，系統會在定檢期間主動發送推播提醒，就近前往檢驗站排氣檢驗，免除因漏接通知而逾期受罰的風險，輕鬆護環保、省荷包。