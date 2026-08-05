聽新聞
0:00 / 0:00
去年公益彩券421人抱回500萬以上大獎 男性占比逾6成
財政部統計顯示，去年全台共有421人抱回新台幣500萬元以上公益彩券大獎，領獎人性別比例男多於女，男性占比62.2%，為105年有統計以來新低。
財政部7月公布最新性別統計年報。根據國庫署及台灣彩券公司統計，105年至114年間全台共3759人抱回500萬元以上公益彩券大獎，去年為421人，為統計以來最高。
若觀察領獎人性別比例，去年男性領獎人共262人、女性共159人，女性領獎人數為近10年最多，因而使男性占比下滑至62.2%，較113年減少5個百分點，女性占比則提升至37.8%。
另在公益彩券經銷商性別比部分，去年包括立即型（刮刮樂）及電腦型公益彩券經銷商，全台共有7萬1977人，呈現女多於男，女性占50.3%。
若比較不同身分別，屬身心障礙者呈男多於女，男性占59.3%，屬原住民者為女多於男，女性占63.8%，屬低收入單親家庭者亦為女多於男，女性占80%。
至於不同地區經銷商人數，全台灣22縣市中，以新北市9789人最多，高雄市9243人次之，桃園市8875人排名第3，台中市8339人排名第4，屏東縣4660人排名第5。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。