快訊

田路路窮到剪衣當衛生紙…女星怒批工會失職「錢去哪了」 理事長發聲

國3竹山追撞事故釀1死4傷 休旅車爆胎停內線遭撞…婦人傷重亡

海上三颱共舞！白海豚略微西修 影響台灣時間、強度恐增加

聽新聞
0:00 / 0:00

去年公益彩券421人抱回500萬以上大獎 男性占比逾6成

中央社／ 台北5日電
根據財政部統計，去年全台共421人抱回新台幣500萬元以上公益彩券大獎，領獎人性別比例男多於女，男性占比62.2%。圖／台灣彩券提供
根據財政部統計，去年全台共421人抱回新台幣500萬元以上公益彩券大獎，領獎人性別比例男多於女，男性占比62.2%。圖／台灣彩券提供

財政部統計顯示，去年全台共有421人抱回新台幣500萬元以上公益彩券大獎，領獎人性別比例男多於女，男性占比62.2%，為105年有統計以來新低。

財政部7月公布最新性別統計年報。根據國庫署及台灣彩券公司統計，105年至114年間全台共3759人抱回500萬元以上公益彩券大獎，去年為421人，為統計以來最高。

若觀察領獎人性別比例，去年男性領獎人共262人、女性共159人，女性領獎人數為近10年最多，因而使男性占比下滑至62.2%，較113年減少5個百分點，女性占比則提升至37.8%。

另在公益彩券經銷商性別比部分，去年包括立即型（刮刮樂）及電腦型公益彩券經銷商，全台共有7萬1977人，呈現女多於男，女性占50.3%。

若比較不同身分別，屬身心障礙者呈男多於女，男性占59.3%，屬原住民者為女多於男，女性占63.8%，屬低收入單親家庭者亦為女多於男，女性占80%。

至於不同地區經銷商人數，全台灣22縣市中，以新北市9789人最多，高雄市9243人次之，桃園市8875人排名第3，台中市8339人排名第4，屏東縣4660人排名第5。

彩券 男性 性別

延伸閱讀

媽媽10元很好用！「5~6月統一發票」中獎清冊曝 他們花10元各中千萬、200萬

幸運兒是你嗎？5-6月統一發票中獎清冊出爐 他花10元外送費爽抱回千萬

唐獎歷屆得主由哈佛居首 7唐獎得主再獲諾貝爾獎

發票千萬獎 開出18張

相關新聞

白海豚來襲 虎航明後往返沖繩16架次取消、4架次提前

白海豚颱風周六、周日最接近台灣，暴風圈可能影響北部近海。台灣虎航今表示，受白海豚颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，8月6日、7日往返沖繩的航班共16架次取消、4架次提前。

海上三颱共舞！白海豚略微西修 影響台灣時間及強度恐增加

昌鴻颱風下午2時生成，西北太平洋形成3颱共舞局面。不過好在3個颱風距離彼此都很遙遠，不會發生交互影響，且鯨魚颱風預估也將在登陸菲律賓後迅速減弱，成為短命颱。但白海豚持續向前游，最新一報路徑又更向西修，也就是更靠近台灣，影響時間及強度恐怕也跟著增加。

衣服沾到血漬難清洗？ 生活達人曝神奇去漬法：別急著弄濕

日常生活中，不小心將血漬沾染在心愛的衣服或寢具上是許多人都曾面臨的困擾，若未即時處理常會留下難以清除的痕跡。生活達人陳映如日前在臉書貼文分享實用生活妙招，解答「血漬留在衣物上，如何去除」的常見疑慮。她指出，許多人遇到這種情況常因放著不處理，時間一久就讓血漬變得很難清洗，但其實只要用對方法與步驟，就能輕鬆搞定清潔難題。

三颱共存！繼白海豚、鯨魚後昌鴻颱風生成 氣象署揭對台影響

目前西北太平洋上處大低壓帶環境，除了中颱白海豚，鯨魚颱風今天凌晨生成，在遠洋也有熱帶性低氣壓TD16生成，稍早日本氣象廳也宣布生成昌鴻颱風，形成三颱共存。

國1橋科匝道及集散道路動土 專屬匝道通勤時間10分鐘變2分鐘

為完善南台灣半導體S廊帶聯外交通，交通部耗資133.68億元、以2階段推動橋頭科學園區聯外交通整體計畫，其中屬於第二期工程的國1增設橋科匝道及集散道路完工後，園區有專屬匝道直通國1，往返路程從10分鐘縮至2分鐘，節省80％通勤時間，還可分擔市區安招路車潮約1500輛。

腹瀉以為壓力大…他兩周後病倒診所門口才知罹癌 營養師曝身邊3案例

日本知名推理小說作家東野圭吾近日病逝，消息一出讓不少書迷與文化界人士感到惋惜，也再度喚起外界對大腸癌議題的關注。近年來大腸癌有逐漸年輕化的趨勢，不少患者在確診前，長時間將腹瀉、便秘等症狀誤認為只是壓力大或腸躁症。營養師李婉萍近日就在臉書發文提醒，別把大腸癌的警訊誤以為只是壓力造成的腸躁症，她更透露近期身邊接連發生幾起真實案例，讓她深刻體會到，許多人以為50歲還「很年輕」，卻可能早已面臨大腸癌威脅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。