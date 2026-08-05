去年公益彩券421人抱回500萬以上大獎 男性占比逾6成

財政部統計顯示，去年全台共有421人抱回新台幣500萬元以上公益彩券大獎，領獎人性別比例男多於女，男性占比62.2%，為105年有統計以來新低。

財政部7月公布最新性別統計年報。根據國庫署及台灣彩券公司統計，105年至114年間全台共3759人抱回500萬元以上公益彩券大獎，去年為421人，為統計以來最高。

若觀察領獎人性別比例，去年男性領獎人共262人、女性共159人，女性領獎人數為近10年最多，因而使男性占比下滑至62.2%，較113年減少5個百分點，女性占比則提升至37.8%。

另在公益彩券經銷商性別比部分，去年包括立即型（刮刮樂）及電腦型公益彩券經銷商，全台共有7萬1977人，呈現女多於男，女性占50.3%。

若比較不同身分別，屬身心障礙者呈男多於女，男性占59.3%，屬原住民者為女多於男，女性占63.8%，屬低收入單親家庭者亦為女多於男，女性占80%。

至於不同地區經銷商人數，全台灣22縣市中，以新北市9789人最多，高雄市9243人次之，桃園市8875人排名第3，台中市8339人排名第4，屏東縣4660人排名第5。