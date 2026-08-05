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桃機舉辦安全管理系統座談會　聚焦四大議題強化機場安全管理

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
機場公司副總經理李俊德表示，安全管理應秉持國際民航組織（ICAO）的核心精神，任何事件發生都不是在追究責任，而是透過檢討與改善，建立更完善的預防機制讓機場安全更好。圖／機場公司提供
機場公司副總經理李俊德表示，安全管理應秉持國際民航組織（ICAO）的核心精神，任何事件發生都不是在追究責任，而是透過檢討與改善，建立更完善的預防機制讓機場安全更好。圖／機場公司提供

隨著航空運輸快速成長，機場營運及安全管理面臨更大挑戰。桃園國際機場公司今天舉辦「115年機場安全管理系統（SMS）安全座談會」，邀集航空公司、地勤業者及機場相關單位，聚焦人為因素管理、跑道入侵防制、地勤作業風險管理及野生動物防制四大議題，強化機場整體安全管理。

機場公司統計，2026年1至7月桃園國際機場旅運量已突破3,000萬人次，飛航安全及維運管理的重要性持續提升。機場公司副總經理李俊德表示，安全管理應秉持國際民航組織（ICAO）的核心精神，任何事件發生都不是在追究責任，而是透過檢討與改善，建立更完善的預防機制讓機場安全更好。這也有賴機場各單位與機場大聯盟夥伴密切合作，共同落實預防機制。

機場公司指出，近年持續推動安全管理系統（Safety Management System，SMS），透過主動辨識危害、評估風險及落實改善措施，建立預防式安全管理文化，提升機場營運的穩定性與飛航安全。

此次座談會邀集產官學界分享實務經驗。機場公司前總經理但昭璧以「人為因素管理」為題，分享如何透過風險辨識、標準作業程序落實、教育訓練及有效溝通降低人為失誤；輔仁大學教授彭斯民從「跑道入侵防制」切入，以案例分析探討跑道安全風險與預防策略。

桃園航勤經理王錦揚分享「地勤作業風險管理」實務經驗，說明地面作業常見風險及事故預防作為；台中野生動物保育學會林文隆則以「機場野生動物防制」為題，介紹生態監測、鳥擊防制及野生動物管理措施。透過多元交流，深化與會單位對機場SMS運作的理解，提升整體飛航安全防護能力。

機場公司表示，安全是機場營運的首要核心價值，未來將持續透過SMS制度精進、專業交流及產業合作，強化風險預防與應變能力，與航空夥伴共同打造安全、可靠且永續的航空運輸環境。

桃園國際機場公司今天舉辦「115年機場安全管理系統（SMS）安全座談會」，強化機場整體安全管理。圖／機場公司提供
桃園國際機場公司今天舉辦「115年機場安全管理系統（SMS）安全座談會」，強化機場整體安全管理。圖／機場公司提供

機場 桃機 地勤

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