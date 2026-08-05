蔣渭水大眾葬紀錄片修復出土 「精神不死」探究近百年歷史

8月5日為台灣新文化運動領袖蔣渭水逝世95周年，台北市文化局攜手國家電影及視聽文化中心完成「蔣渭水大眾葬」紀錄片2K修復，影片詳細記載當時浩浩蕩蕩的葬禮人群、當時民眾的服飾、大稻埕風貌等。蔣渭水後代也出席記者會，第三代的孫子蔣朝根感謝各方人員協助，讓影片能更精緻地出版。

蔣渭水文化基金會介紹，1931年8月5日蔣渭水因傷寒病逝於台北醫院（今台大醫院），由於當時傷寒為法定傳染病需要當天火化，因此在逝世三天後，蔡培火等人效法孫文的國民體制葬儀，舉行大眾葬。8月23日大眾葬當天下著大雨，仍5000多位群眾到場送別蔣渭水。

國家電影及視聽文化中心董事長禇明仁表示，修復「蔣渭水大眾葬」紀錄片時心情很激動，回想在21年前，北市文化局前局長廖咸浩以第二預備金買下這個膠卷紀錄片，後來也出了DVD，後來他任職國影中心才發現手邊有這部片，竟然還沒有修復，在現任文化局長支援下，完成了影片2K修復。

他說，身為一個台灣電影、紀錄片典藏者，老電影修復的不是一格格影片，是時代的靈魂。當時在日本政府高壓統治下，5000多位勇敢的台灣人參加這場大眾葬。而群眾運動最重要的是民眾，膠卷影片中可以看到民眾們頭上都有光，慷慨激昂的姿勢、面相，輓聯上寫下「精神不死」象徵蔣渭水先生在民眾的地位。

蔣渭水第三代後代蔣朝根致詞，影片是由攝影師真開利三郎所拍攝，由於當時觸犯到總督府禁忌，禁止全島放映，到了日本戰敗後，真開利三郎將影片傳給弟子，而後由弟子的兒子蘇聰明所收藏，蘇聰明擔心影片遺失，只要有新技術，就會將影片轉錄，並且存放在三個地點，以免火災、地震及受潮。

蔣朝根說，影片能夠出土多虧許多人的努力。回溯當時年代更感謝大眾葬委員會，能夠舉辦這深刻且有意義的葬禮，為蔣渭水先生的時代總結。這次的再修復，讓影片能更精緻地出版。

文化局副局長陳譽馨說，修復影像呈現，不只有蔣渭水先生一個人故事，而是一座城市、一段時帶記憶情感，更值得好好保存，更多人看見，也是近一百年歷史重現，再次跟這段歷史相遇。未來文化局會透過展覽，或是影片放映、教育推廣等，讓修復完成影片被市民看見，透過影響，認識台灣近代歷史，理解程式走來許多故事。

送葬的隊伍。記者邱書昱／攝影