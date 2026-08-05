快訊

外資狂掃903億！三大法人聯手買超1004億 台股飆逾1250點直逼4.5萬大關

最想談又動武最多 專家：川普是最不了解伊朗領導人的美國總統

女兒成詐團洗錢人頭戶 北市信義分局長：一時不察學到教訓

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣渭水大眾葬紀錄片修復出土 「精神不死」探究近百年歷史

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
蔣渭水第三代的孫子蔣朝根（右3）出席記者會，感謝各方人員協助，讓影片能更精緻地出版。記者邱書昱／攝影
蔣渭水第三代的孫子蔣朝根（右3）出席記者會，感謝各方人員協助，讓影片能更精緻地出版。記者邱書昱／攝影

8月5日為台灣新文化運動領袖蔣渭水逝世95周年，台北市文化局攜手國家電影及視聽文化中心完成「蔣渭水大眾葬」紀錄片2K修復，影片詳細記載當時浩浩蕩蕩的葬禮人群、當時民眾的服飾、大稻埕風貌等。蔣渭水後代也出席記者會，第三代的孫子蔣朝根感謝各方人員協助，讓影片能更精緻地出版。

蔣渭水文化基金會介紹，1931年8月5日蔣渭水因傷寒病逝於台北醫院（今台大醫院），由於當時傷寒為法定傳染病需要當天火化，因此在逝世三天後，蔡培火等人效法孫文的國民體制葬儀，舉行大眾葬。8月23日大眾葬當天下著大雨，仍5000多位群眾到場送別蔣渭水。

國家電影及視聽文化中心董事長禇明仁表示，修復「蔣渭水大眾葬」紀錄片時心情很激動，回想在21年前，北市文化局前局長廖咸浩以第二預備金買下這個膠卷紀錄片，後來也出了DVD，後來他任職國影中心才發現手邊有這部片，竟然還沒有修復，在現任文化局長支援下，完成了影片2K修復。

他說，身為一個台灣電影、紀錄片典藏者，老電影修復的不是一格格影片，是時代的靈魂。當時在日本政府高壓統治下，5000多位勇敢的台灣人參加這場大眾葬。而群眾運動最重要的是民眾，膠卷影片中可以看到民眾們頭上都有光，慷慨激昂的姿勢、面相，輓聯上寫下「精神不死」象徵蔣渭水先生在民眾的地位。

蔣渭水第三代後代蔣朝根致詞，影片是由攝影師真開利三郎所拍攝，由於當時觸犯到總督府禁忌，禁止全島放映，到了日本戰敗後，真開利三郎將影片傳給弟子，而後由弟子的兒子蘇聰明所收藏，蘇聰明擔心影片遺失，只要有新技術，就會將影片轉錄，並且存放在三個地點，以免火災、地震及受潮。

蔣朝根說，影片能夠出土多虧許多人的努力。回溯當時年代更感謝大眾葬委員會，能夠舉辦這深刻且有意義的葬禮，為蔣渭水先生的時代總結。這次的再修復，讓影片能更精緻地出版。

文化局副局長陳譽馨說，修復影像呈現，不只有蔣渭水先生一個人故事，而是一座城市、一段時帶記憶情感，更值得好好保存，更多人看見，也是近一百年歷史重現，再次跟這段歷史相遇。未來文化局會透過展覽，或是影片放映、教育推廣等，讓修復完成影片被市民看見，透過影響，認識台灣近代歷史，理解程式走來許多故事。

送葬的隊伍。記者邱書昱／攝影
送葬的隊伍。記者邱書昱／攝影

輓聯上寫下「精神不死」象徵蔣渭水先生在民眾的地位。記者邱書昱／攝影
輓聯上寫下「精神不死」象徵蔣渭水先生在民眾的地位。記者邱書昱／攝影

蔣渭水 紀錄片 歷史

延伸閱讀

沈冬耗時10年探索中山堂 發現一座浪漫建築的歷史

田中百年穀倉重生！罕見比利時式桁架修復 8月105位陶藝家展出

2026人權電影獎受理推薦 鼓勵創作者關注相關議題

導演黃朝亮守護9年日式老屋咖啡館將熄燈！ 8月底前邀旅人最後告別

相關新聞

華航明起往返沖繩18架次異動、2放大機型 長榮、星宇航班也調整

白海豚颱風預估7、8日逐漸通過琉球群島，8日（周六）、9日（周日）最接近台灣，暴風圈可能影響北部近海。中華航空今表示，受到白海豚影響，周四至周六往返沖繩航班有14架次取消、4架次延後或提前、2架次放大機型；星宇航空周四、周五往返沖繩航班也有異動。

白海豚、鯨魚、準昌鴻「三颱鼎立」預備中 粉專揭侵台機率

目前西北太平洋上處大低壓帶環境，中央氣象署預報員劉宇其上午指出，除了中颱白海豚，鯨魚颱風今天凌晨生成，在遠洋也有熱帶性低氣壓TD16生成。對台灣有影響的白海豚颱風，預計8、9日通過台灣北方海面，不排除暴風半徑會通過台灣北部近海，最快周五下半天發布海上警報。

「以為騙人！」屏東婦繳千元第四台費 幸運抱走雲端發票百萬大獎

屏東市陳姓婦人長年訂閱收看有線電視（第四台），今年6月繳交雙月費1030元，中了今年5－6月雲端發票專屬獎金百萬元獎，全國30人中獎，陳姓婦人昨接到有線電視業者電話通知時，「我以為是騙人啦！」，今開心現身領取業者印出紙本發票，之後要去兌獎，扣除20%所得稅、0.4％的印花稅，將實領79.6萬元。

獨／NCC唱空城…海外網購電子產品無法清關 民怨倉儲費誰付

因國家通訊傳播委員會「唱空城」，民眾從海外購買電子產品，恐怕因無法取得「進口核准函」而無法清關。已有民眾抱怨「很多東西卡住」，價值上萬元的商品卡關出不來，超過一定期限還得付以天計價的倉儲費，就算放棄，向原廠申請退貨，「ＮＣＣ沒人」這理由，也不確定廠商會不會接受。未來如果ＮＣＣ狀況未解，後續iPhone新系列上市可能也有問題。

三颱共存！繼白海豚、鯨魚後昌鴻颱風生成 氣象署揭對台影響

目前西北太平洋上處大低壓帶環境，除了中颱白海豚，鯨魚颱風今天凌晨生成，在遠洋也有熱帶性低氣壓TD16生成，稍早日本氣象廳也宣布生成昌鴻颱風，形成三颱共存。

國1橋科匝道及集散道路動土 專屬匝道通勤時間10分鐘變2分鐘

為完善南台灣半導體S廊帶聯外交通，交通部耗資133.68億元、以2階段推動橋頭科學園區聯外交通整體計畫，其中屬於第二期工程的國1增設橋科匝道及集散道路完工後，園區有專屬匝道直通國1，往返路程從10分鐘縮至2分鐘，節省80％通勤時間，還可分擔市區安招路車潮約1500輛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。