海上三颱共舞！白海豚略微西修 影響台灣時間及強度恐增加

昌鴻颱風下午2時生成，西北太平洋形成3颱共舞局面。不過好在3個颱風距離彼此都很遙遠，不會發生交互影響，且鯨魚颱風預估也將在登陸菲律賓後迅速減弱，成為短命颱。但白海豚持續向前游，最新一報路徑又更向西修，也就是更靠近台灣，影響時間及強度恐怕也跟著增加。

輕颱昌鴻今天下午在威克島附近海面生成，未來向北北西移動，向日本東方沿海前進。中央氣象署預報員鄭傑仁表示，由於昌鴻結構上看起來「並不強」，再加上移動路徑距台遙遠，應對台灣天氣並無影響。

不過進入颱風季，西北太平洋好熱鬧，海上3颱共舞。鯨魚颱風位於台灣南南西方，受限海面垂直風切，整體結構減弱，且持續向東移動，預計未來登陸菲律賓後，將於一、兩天內迅速減弱為熱帶性低氣壓。

最值得台灣人注意的是白海豚颱風。它目前仍維持七級暴風半徑320公里、近中心風速每秒43公尺的中颱強度，並持續朝西移動。鄭傑仁指出，白海豚颱風眼清晰、對流雲系寬廣，但靠近台灣時，受限環境不利，將會逐漸減弱至中颱下限或輕颱上限，但七級暴風半徑預估仍將維持300公里左右。

鄭傑仁表示，白海豚最新路徑有略微西修，但份量不多。若西修持續或腳步放慢，對台灣的影響將有機會持續到下周一。

鄭傑仁說，白海豚的外圍環流預計明晚就會開始影響台灣，西半部會有局部短暫陣雨、宜蘭地區也有零星下雨。中南部由於吹偏西北風關係，與陸地地形及陸風交互作用、幅合，有機會出現局部較大雨勢。

鄭傑仁指出，周五下半天就有機會針對北部、東北部海域發布海上颱風警報。周末將是颱風距離台灣最近的時刻，大環境改吹偏北、西北風，迎風面北部山區有局部豪雨、中部以北及馬祖有局部大雨。特別提醒馬祖地區，由於颱風中心即將登陸中國時，距離馬祖較接近，屆時降雨恐將更明顯。

鄭傑仁表示，下周一颱風遠離，整體水氣仍多，西半部局部短暫陣雨、東半部零星降雨。下周二、周三，因吹西南風，迎風面中南部局部短暫陣雨及雷雨，其他地區以多雲天氣、午後局部雷陣雨為主。但午後雷陣雨的降雨受西南風強度影響、西南風強度又與白海豚移動路徑有關，因此雨勢大小、多寡，仍需密切關注白海豚走向。