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看球也能抗憂鬱？日研究：每月進場觀賽1至3次 長者憂鬱風險降逾3成

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
開業身心科醫師李旻珊提醒，小心憂鬱症造成的「假性失智」。記者廖靜清／攝影
開業身心科醫師李旻珊提醒，小心憂鬱症造成的「假性失智」。記者廖靜清／攝影

台灣已邁入超高齡社會，除了慢性病，長者心理健康也成為不可忽視的課題。醫師提醒，老年憂鬱症常被誤以為只是「老了、心情不好」，甚至可能因記憶力衰退、反應變慢，被誤診為失智症。最新日本研究發現，除了規律運動，觀看運動賽事、走進球場感受熱血氛圍，也能成為預防老年憂鬱的新方法，每月到現場觀賽1至3次，憂鬱風險可降低34%。

開業身心科醫師李旻珊表示，老年憂鬱症多發生於65歲以上族群，形成原因十分複雜，除了腦內神經傳導物質失衡、失智症或腦血管疾病等生理因素，也與退休、空巢期、社交孤立及生活角色改變有關。根據衛福部統計，台灣65歲以上長者的憂鬱症盛行率高達16.7%，約每6人就有1人受老年憂鬱症所苦。

李旻珊指出，老年憂鬱症並非正常老化現象，常見症狀包括情緒低落、容易疲倦、睡眠及食欲改變，部分患者還會出現記憶力下降、反應變慢等「假性失智」表現。若沒有及時接受治療，不僅影響生活品質，也可能使長者逐漸失去生活動力，家屬若發現異狀，應及早陪同就醫評估。

規律運動能有效緩解憂鬱情緒，日本筑波大學的研究也提供另一種促進心理健康的新思維。研究指出，每周透過電視或網路觀看一次運動賽事，老年憂鬱風險可降低29%。每月親自到現場觀賽1至3次，風險更可降低34%。研究認為，觀賞比賽時，大腦需持續分析戰況、預測比賽發展，可活化前額葉皮質，並刺激多巴胺分泌。

而走出戶外與其他球迷一起分享勝負、交流互動，也能增加社會支持感，減少孤獨感，對心理健康具有正向幫助。李旻珊表示，真正有助於長者維持心理健康的不只是「看球」，而是找到一項能讓自己保持期待、願意持續參與、並與他人建立連結的興趣。

無論是看球、跳舞、參與社團、志工服務或其他休閒活動，只要能促進社交互動，都有助於降低憂鬱風險，延緩身心退化。李旻珊呼籲，找到一個能讓心跳加速、大腦思考、並能與人產生連結的興趣，可重新活化大腦神經網路，擺脫憂鬱與假性失智陰霾。

看準運動應援對高齡健康的正面影響，日本保健食品品牌自2023年起在台推動「Be supporters!」計畫，透過與職棒球隊合作，鼓勵銀髮族走出家門，為替球員加油打氣。今年計畫將進一步擴大合作規模，攜手更多地方日照機構與職棒球隊，透過一起看球、應援、互動與跳舞，讓長輩重新找回生活重心。

長者 憂鬱

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