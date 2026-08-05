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獨／NCC唱空城…海外網購電子產品無法清關 民怨倉儲費誰付

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）現任3位委員任期31日屆滿，NCC自8月起進入無委員在任的空窗期。聯合報系資料照
國家通訊傳播委員會（NCC）現任3位委員任期31日屆滿，NCC自8月起進入無委員在任的空窗期。聯合報系資料照

因國家通訊傳播委員會「唱空城」，民眾從海外購買電子產品，恐怕因無法取得「進口核准函」而無法清關。已有民眾抱怨「很多東西卡住」，價值上萬元的商品卡關出不來，超過一定期限還得付以天計價的倉儲費，就算放棄，向原廠申請退貨，「ＮＣＣ沒人」這理由，也不確定廠商會不會接受。未來如果ＮＣＣ狀況未解，後續iPhone新系列上市可能也有問題。

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）委員依法須經行政院長提名、送交立院審查同意後，由總統任命主委。但任命流程在立院卡關，NCC 8月即進入無委員在任的空窗期，民眾海外購買電子產品權益，首當其衝。

中國大陸品牌ＤＪＩ最新一代口袋電影機上市一個多月，台灣市場大缺貨。陳小姐上官網預訂一組專業套組跨國寄來台灣，7月31日收到ＥＺ ＷＡＹ通知，現在相關文件都已備妥，卻接獲和ＤＪＩ官方合作的報驗行通知「由於ＮＣＣ沒有主委，因此無法發放許可證」。

不只陳小姐，社群平台也有民眾反應，自日本購買一套三組音響寄回台灣，卻因ＮＣＣ沒人能核准「音響近在眼前，但拿不到」。

依法民眾自海外進口各類「射頻管制器材」，包含無人機、手機及相機等，皆須先向ＮＣＣ辦理「進口核准函」後，才能到海關辦理通關。部分個人自用的Wi-Fi、藍牙及手機，自行攜帶通關5部內、郵寄或快速通關2部內於1年內申請人不超過10件的前提下，能例外以切結書通關。

陳小姐向「聯合報」透露，自己購買的是最多人買的Vlog套組，內含無限麥克風、遙控器，及攝影機本體，不適用切結書通關。打電話向ＮＣＣ求證，對方證實並無奈表示，「民眾很多東西都卡住無法清關」。

陳小姐怒轟ＮＣＣ空轉，卻沒人告訴民眾先暫時不要自海外購物。導致不少人處於買的東西進不來、超過時間還得額外自付以天計價倉儲費的窘境。

陳小姐說，報驗行每天都有電詢ＮＣＣ，答案也都一樣是「沒有主委、無法核發許可證」，且「就算現在立刻選出主委，因累積申請量太大，審得過程恐怕也會很冗長」。

對此，ＮＣＣ證實，8月後因委員包含代理主委任期皆已屆滿離職，無法辦理進口核准業務。同時，這類器材就算是國內製造，也無法辦理新申請的「製造核准證明函」。

由於ＮＣＣ創立20年來，頭一次遇上「一個委員都沒有」的情況，ＮＣＣ強調，需等行政院說明機關首長派代問題。

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