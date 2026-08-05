橋科聯外交通再升級 國道1號橋科匝道動工、2029年完工縮短8成車程

為完善南台灣半導體S廊帶聯外交通，交通部高速公路局5日舉行「國道1號增設橋科匝道及集散道路工程」動土典禮，整體「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」總經費133.68億元，其中橋科匝道及集散道路工程總經費52.01億元，預計2029年7月完工。工程完成後，橋頭科學園區重車可透過專屬匝道直接銜接國道1號，往返時間可由10分鐘縮短至2分鐘，縮減約80%，並可紓解岡山、楠梓路段及地方道路車流。

交通部長陳世凱表示，中央正積極推動「大南方新矽谷」方案，打造以AI科技為核心的南台灣產業生態系，而完善的交通建設不僅攸關民眾通行便利，更是支撐產業發展與城市競爭力的重要基礎。此次動工的橋科匝道及集散道路工程，是橋頭科學園區聯外交通整體計畫的重要一環，未來將強化園區與國道1號連結，提供園區更直接、便捷的運輸服務。

陳世凱指出，配合高雄產業持續升級，交通部同步推動多項重大國道路網建設，包括國道1號岡山第二交流道增設工程預計2026年9月開工、楠梓產業園區匝道已於今年3月動工，以及國道7號新建工程目前正辦理發包，未來將串聯高雄港、科技園區及生活圈，建構更完整的高快速路網，提升整體運輸效率。

高公局表示，「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」總經費133.68億元，其中高公局協助執行103億元。第一期「高雄新市鎮1-1、1-2及1-3號道路穿越高速公路工程」經費51.06億元，預計2027年底完工；此次動工的第二期橋科匝道及集散道路工程經費52.01億元，由中央負擔37.92億元、地方負擔14.09億元，預計2029年7月完工。

高公局指出，工程完成後可帶來三大效益。首先，園區重車可透過專屬匝道直通國道1號，往返時間由10分鐘縮短至2分鐘；其次，國道1號岡山至楠梓路段將由雙向六車道拓寬為八車道，可望改善國道路段壅塞；第三，匝道通車後預估每日可分流約1,500輛大型車行駛市區安招路，降低地方交通負荷，兼顧產業物流需求與居民通行品質。