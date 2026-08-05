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新北鮮奶幸福周近3成學童沒領 議員彭佳芸促檢討

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員彭佳芸今天在議會質詢鮮奶幸福周執行情形。記者葉德正／攝影
新北市議員彭佳芸今天在議會質詢鮮奶幸福周執行情形。記者葉德正／攝影

新北市推動鮮奶幸福周政策，提供學生每周到各大通路免費兌換牛奶或豆漿。新北市議員彭佳芸今天在議會質詢指出，肯定市府投入資源照顧學童，目前統計整體兌換率72.9%，仍有27.1%、近三成學童沒去兌換，教育局應在8月底政策擴大至國中生前，完成第一階段政策檢討，並公布各行政區兌換情形及未兌換原因，提升執行成效。

彭佳芸說，單看兌換數量「累計突破千萬瓶」不足以判斷政策執行情形，教育局應分析未兌換原因，究竟是家長忘記兌換、卡片未取得、不清楚使用方式、合作門市缺貨，還是品項不符合孩子需求。

她建議教育局公布各行政區、各年齡層及不同就讀型態的兌換率，若部分地區長期偏低，應主動進入校園、幼兒園及社區了解原因，而不是等待家長自行反映。

教育局長張明文表示，教育局有調查孩子的情況，確實有部分家長因工作忙碌忘記兌換，也有部分是個人飲食習慣因素，教育局會持續宣導，希望家長把握兌換權益，但不方便緊盯、催促，會請學校持續關懷。

彭佳芸指出，沒有去換也有可能是因為城鄉差距，部分地區取得不易，偏鄉小學取得鮮奶確實不容易，如有這類情況，可由學校主動提供給孩子。

張明文説，部分偏鄉學校採校內直接提供鮮奶，有幾所學校就是由學校直接供應，會持續鼓勵學校關心與宣導，希望家長注意相關權益。

彭佳芸也建議，鮮奶兌換次數無法累積，若當周未領，下周就失效，市府可以思考延後一周兌換的機會，先前兒童節似乎有相關做過；市府也可以透過新北校園通及兒童卡系統，透過APP提醒家長尚未兌換。

張明文表示，先前兒童節是加發一瓶，未來是否調整會再評估。

彭佳芸也反映，部分合作通路供應品項有限，如有些通路只能兌換無糖低糖豆漿，部分孩子不習慣無糖豆漿口味，也有部分通路領不到優酪乳，影響兌換意願。張明文表示，優酪乳目前僅部分合作通路提供，會再持續滾動檢討。

新北 鮮奶 彭佳芸

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