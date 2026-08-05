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衣服沾到血漬難清洗？ 生活達人曝神奇去漬法：別急著弄濕

聯合新聞網／ 綜合報導
生活達人陳映如指出血漬沾染在心愛的衣服或寢具上是許多人都曾面臨的困擾，如果放著不處理，時間一久就讓血漬變得很難清洗。 示意圖／ingimage
生活達人陳映如指出血漬沾染在心愛的衣服或寢具上是許多人都曾面臨的困擾，如果放著不處理，時間一久就讓血漬變得很難清洗。 示意圖／ingimage

日常生活中，不小心將血漬沾染在心愛的衣服或寢具上是許多人都曾面臨的困擾，若未即時處理常會留下難以清除的痕跡。生活達人陳映如日前在臉書貼文分享實用生活妙招，解答「血漬留在衣物上，如何去除」的常見疑慮。她指出，許多人遇到這種情況常因放著不處理，時間一久就讓血漬變得很難清洗，但其實只要用對方法與步驟，就能輕鬆搞定清潔難題。

陳映如大方公開自己的簡單做法，第一步提醒大家「先不要把血漬弄濕」，這是許多人容易忽略的關鍵。接著，直接在血漬處倒一些彩色衣物專用漂白水（陳映如使用的是花王潔艷漂白水）。她解釋，因為這類漂白水含有雙氧水成分，能有效幫助分解血液中的蛋白質。當漂白水倒上去後會開始起泡，就代表成分正在發揮作用、進行分解。

如果遇到比較頑固或停留較久的血漬，陳映如建議可以等泡泡消退之後，再重複倒一次漂白水，清潔效果會更好。完成分解步驟後，最後再用冷水將衣物沖洗乾淨，接著直接放進洗衣機進行正常清洗程序，就能輕鬆將原本難搞的血漬徹底去除。透過簡單的居家化學作用原理，不必花大錢或繁複揉洗，就能快速恢復衣物清潔。

小提醒：

一、血漬越早處理越容易洗乾淨。

二、全程盡量使用冷水，避免熱水讓蛋白質凝固。

三、使用前，建議先在衣物不明顯處測試是否會影響布料顏色。

只要掌握這個小技巧，下次遇到血漬，就不用急著把心愛的衣服淘汰了！

達人 生活

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