衣服沾到血漬難清洗？ 生活達人曝神奇去漬法：別急著弄濕

日常生活中，不小心將血漬沾染在心愛的衣服或寢具上是許多人都曾面臨的困擾，若未即時處理常會留下難以清除的痕跡。生活達人陳映如日前在臉書貼文分享實用生活妙招，解答「血漬留在衣物上，如何去除」的常見疑慮。她指出，許多人遇到這種情況常因放著不處理，時間一久就讓血漬變得很難清洗，但其實只要用對方法與步驟，就能輕鬆搞定清潔難題。

陳映如大方公開自己的簡單做法，第一步提醒大家「先不要把血漬弄濕」，這是許多人容易忽略的關鍵。接著，直接在血漬處倒一些彩色衣物專用漂白水（陳映如使用的是花王潔艷漂白水）。她解釋，因為這類漂白水含有雙氧水成分，能有效幫助分解血液中的蛋白質。當漂白水倒上去後會開始起泡，就代表成分正在發揮作用、進行分解。

如果遇到比較頑固或停留較久的血漬，陳映如建議可以等泡泡消退之後，再重複倒一次漂白水，清潔效果會更好。完成分解步驟後，最後再用冷水將衣物沖洗乾淨，接著直接放進洗衣機進行正常清洗程序，就能輕鬆將原本難搞的血漬徹底去除。透過簡單的居家化學作用原理，不必花大錢或繁複揉洗，就能快速恢復衣物清潔。

小提醒：

一、血漬越早處理越容易洗乾淨。 二、全程盡量使用冷水，避免熱水讓蛋白質凝固。 三、使用前，建議先在衣物不明顯處測試是否會影響布料顏色。

只要掌握這個小技巧，下次遇到血漬，就不用急著把心愛的衣服淘汰了！