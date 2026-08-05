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腹瀉以為壓力大…他兩周後病倒診所門口才知罹癌 營養師曝身邊3案例

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師分享近期身邊接連發生幾起真實案例，讓她深刻體會到，許多人以為50歲還「很年輕」，卻可能早已面臨大腸癌威脅。圖／AI生成
營養師分享近期身邊接連發生幾起真實案例，讓她深刻體會到，許多人以為50歲還「很年輕」，卻可能早已面臨大腸癌威脅。圖／AI生成

日本知名推理小說作家東野圭吾近日病逝，消息一出讓不少書迷與文化界人士感到惋惜，也再度喚起外界對大腸癌議題的關注。近年來大腸癌有逐漸年輕化的趨勢，不少患者在確診前，長時間將腹瀉、便秘等症狀誤認為只是壓力大或腸躁症。營養師李婉萍近日就在臉書發文提醒，別把大腸癌的警訊誤以為只是壓力造成的腸躁症，她更透露近期身邊接連發生幾起真實案例，讓她深刻體會到，許多人以為50歲還「很年輕」，卻可能早已面臨大腸癌威脅。

李婉萍表示，今年3月曾和一名老師聚餐，當時發現對方臉色異常蒼白，用餐不到一小時便提前離席返家休息。同桌友人透露，對方近來經常腹瀉、腸胃不適，一直以為只是腸躁症或工作壓力太大所致。不料兩周後，他在診所看診後突然在門口昏倒，緊急送醫才確診已是大腸癌第四期。這起事件也讓她感嘆，許多人因自行判斷病因，而錯失及早發現疾病的機會。

她也分享，今年另一位大學同學因大腸癌離世，消息傳回同學群時，讓不少人都相當震驚。李婉萍表示，大家總認為50歲仍屬壯年，不容易與癌症聯想在一起，但事實卻未必如此。她還提到，多年前曾合作出書的一名小兒腸胃科醫師，同樣因忽略排便異常等警訊，最終不敵大腸癌。她認為，這些真實案例都提醒大家，千萬不要因為症狀看似普通，就輕忽身體發出的警訊。

李婉萍指出，若排便習慣突然改變，例如長時間腹瀉、便秘交替出現，或一天腹瀉多次，甚至糞便變細、帶血、形狀改變，加上不明原因貧血、臉色蒼白、容易疲倦等情況，都應盡快就醫檢查，而不是自行認定只是腸躁症。她建議，符合條件的民眾應定期接受糞便潛血檢查，必要時安排大腸鏡檢查，因為大腸癌若能及早發現，治療效果通常會比晚期理想許多。

除了定期篩檢，李婉萍也分享日常保養腸道的方法。她表示，家中孩子因課業及外食機會增加，蔬菜攝取量經常不足，因此只要回家吃宵夜，她都會準備蔬菜、水果及牛奶，希望補足外食缺少的營養。此外，她也建議平時可多選擇糙米、燕麥、地瓜等富含膳食纖維的食物，搭配足夠蔬果攝取，有助維持腸道健康，降低罹患大腸癌風險。

大腸癌可說是生活型態造成的疾病，也是許多人所說「吃出來的病」。隨著現代人飲食逐漸西化，「多肉少纖維」已被視為增加罹癌風險的重要因素之一。根據元氣網報導，大腸癌長年位居國人十大癌症前三名，而長期飲食不均衡、缺乏運動等生活習慣，更可能提高罹病機率。此外，50至85歲、有家族史、曾罹患乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌、潰瘍性大腸炎病史超過8年，以及吸菸、三高、肥胖、缺乏運動、經常食用紅肉等族群，都屬於高風險族群，建議定期接受篩檢，才能及早發現、及早治療。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

大腸癌 罹癌 營養師 東野圭吾

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