文化部10億預算將刪？卓榮泰：一把掐在文化界脖子上的刀

立法院正在緊鑼密鼓審查 115 年度政府總預算，傳出藍白陣營將刪凍文化部逾10億預算，多位文化人和藝文團體連署聲援。行政院長卓榮泰今天出席行政院文化獎頒獎典禮，致詞時形容國會砍預算是「一把掐在文化界脖子上的刀」，並念一段文化部長李遠寫的小抄，為文化界向國會請命。

卓榮泰表示，文化部的工作需要很多的政府政策和預算來支持，國會卻認為文化部不需要。文化部包括業務、人事行政、設備與補助等，可能遭刪的預算高達十億，「這一把掐在文化界脖子上的刀，怎麼拿得下來。」將行政院全力支持文化部長李遠和文化部，全力捍衛文化部的預算。

接著卓榮泰拿起一張紙，表示要說一段「李遠部長希望我(對國會)說的話」，他怕說錯，「把小抄都帶來」。

「近日文化部跟民間文化界的人士紛紛發言，希望維護藝文團體的發展環境。今年度文化部預算目前還在審理當中，文化部會積極與委員說明預算編列，希望最後有好的結果，由行政立法兩院、政府與民間共同來支持台灣文化環境持續的發展。」

卓榮泰表示，這是李遠「用文化家的手筆寫出來的」，希望大家為他和文化部加油，也希望立委能看到這位「我們非常尊重的李遠部長」。

卓榮泰指出，李遠在這個時刻、如此身段地拜託，「不是為他自己，也不是為他的同學而已，是為整個台灣文化界文化團體長遠的發展跟進步，更重要是要保存住台灣這個多元美妙的文化，讓我們有更多的力量，讓他不僅在台灣保存，能夠走向國際。」

「所以我全力來支持文化部的預算，也希望透過今天三位大師的加持，立法院能夠感覺到文化部在辦這個工作的時候是如此的用心，如此的莊重，如此的期待。」卓榮泰表示，希望大家共同期待台灣有更好的文化環境的來臨，共同為台灣守住台灣共同的記憶。」