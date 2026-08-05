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能源管理法修正初審通過 環團：為用電大戶大開後門

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立法院經濟委員會今審查通過「能源管理法」修正草案，用電大戶新增用電設備達規定容量者，才須自設發電或儲能設備。圖為貨櫃型儲能設備。圖／聯合報系資料照
立法院經濟委員會今審查通過「能源管理法」修正草案，用電大戶新增用電設備達規定容量者，才須自設發電或儲能設備。圖為貨櫃型儲能設備。圖／聯合報系資料照

立法院經濟委員會今審查通過「能源管理法」修正草案，用電大戶須自設發電及儲能設備條文，將原「自用發電設備及儲能設備」改為「自用發電設備或儲能設備」，並將對象限於能源用戶新設或增設用電設備容量達規定容量者適用。環保團體表示，本次修正將目前既有的400多家用電大戶企業排除在外，恐怕使修法初衷大打折扣，也為用電大戶大開後門。

綠色和平專案主任林煉凱表示，今經濟委員會通過「能源管理法」修法，將原本行政院版本第10條第4項的條文，「能源用戶所簽訂之用電契約，其契約容量達一定容量者，應於一定期限內設置一定裝置容量以上之自用發電設備及儲能設備」，修改為再修正動議版本，「能源用戶新設或增設用電之契約容量達規定容量者，應於期限內設置一定裝置容量以上之自用發電設備或儲能設備。」也就是未來僅限「新增」契約容量的企業需裝置自用電力「或」除能設備，不溯及既有的用電大戶。

林煉凱指出，此修正動議無疑是將目前既有的400多家用電大戶企業排除在外，未來法案上路即便規定新增廠區，裝設自用發電量體也必遠低於要求既有的用電大戶，不僅無助於達成管制用電大戶的效果，也不利於強化電網韌性，甚至埋下未來供電穩定的隱憂，更遑論政策實施前，用電大戶在這期間的新增用電皆不在此限制。

林煉凱表示，AI與半導體先進製程擴廠，預估台灣未來10年用電年均成長率將翻倍至2.5%，用電遽增大幅削弱電網安全裕度，一旦發生突發事故，電網啟動自動卸載，社區與在地商家將首當其衝承受斷電風險，呼籲修法不該對用電大戶大開後門，自備電力規範須納管既有大戶，可給予合理緩衝期與配套措施，才能真正降低電網負荷，保證全民用電權益。

環團 用電

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