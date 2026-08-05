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明好炊粉複驗仍含甲醛 竹市府澄清無隱匿：全面預防性下架

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府至明好企業有限公司現場稽查。圖／新竹市府提供
新竹市府至明好企業有限公司現場稽查。圖／新竹市府提供

新竹市爆出明好企業農耕牌炊粉含不得添加及檢出的甲醛衛生局日前複驗列管的明好企業米（炊）粉產品，昨結果出爐，4件產品仍全數檢出甲醛，遭外界質疑市府早在5月27日就接獲台南市府通報，6月初也已進行稽查與抽驗，若當時已掌握產品疑慮，就應立即全面下架、完整回收，然而市府直到8月4日，經過整整69天後，才再度告訴市民明好企業社炊粉仍檢出甲醛。

市長高虹安今說，昨公布複驗結果是同一案件持續追查後完成的最新檢驗結果，並非新增或不同的食安事件，而是市府持續追查、持續公布案件進度的一部分，市府每有新結果立即公布，目的就是完整揭露資訊，而非隱匿或拖延，更沒有等待69天才處理，而是69天持續追查、持續檢驗、持續依法辦理。

她說，昨日公布的4件產品檢驗結果，正是因為市府持續追查、持續送驗，才得以查獲並立即公布。如果沒有持續追蹤，就不可能有新的檢驗結果；持續公布案件進度，正是市府落實食安把關與資訊公開的具體作為。

衛生局說明，針對確認有疑慮產品，均已依規定要求停止販售、下架及回收，並持續追蹤流向及後續處置。如有新的檢驗結果，也會依法立即更新並採取必要措施，絕不會放任問題產品留在市場。

衛生局說，有關明好企業已列入專案調查，移送檢調偵辦，並責令業者停止販賣製造，所有產品全面下架回收，廠商除了應辦理違規產品，下架回收外，其他產品也一律預防性下架回收不得供應販賣。衛生局將持續督導廠商落實追蹤下游回收，倘進行下架回收稽查時，隱匿庫存或提供不實紀錄將依食安法第47條處3萬元以上至300萬元以下罰鍰。

市府指出，明好企業社的違法行為並不代表所有新竹炊粉業者。新竹炊粉產業有許多依法生產、長期建立品牌信譽的業者，市府有責任依法究責違法業者，也有責任避免單一業者違法而抹煞整體產業的努力。

市府呼籲，食安事件最重要的是依法查辦、資訊透明及風險管理，而非以片面資訊製造社會恐慌。市府會持續以科學檢驗及法律程序處理每一項案件，也歡迎各界共同監督，任何食品只要涉及違法添加，市府一定依法查辦，沒有任何妥協空間；但也希望各界不要以片面資訊誤導民眾，造成不必要恐慌。真正負責任的作法，是讓檢驗結果說話，讓科學證據說話，而不是以政治攻防取代食品安全。

新竹市府至明好企業有限公司現場稽查。圖／新竹市府提供
新竹市府至明好企業有限公司現場稽查。圖／新竹市府提供

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