明好炊粉複驗仍含甲醛 竹市府澄清無隱匿：全面預防性下架

新竹市爆出明好企業農耕牌炊粉含不得添加及檢出的甲醛，衛生局日前複驗列管的明好企業米（炊）粉產品，昨結果出爐，4件產品仍全數檢出甲醛，遭外界質疑市府早在5月27日就接獲台南市府通報，6月初也已進行稽查與抽驗，若當時已掌握產品疑慮，就應立即全面下架、完整回收，然而市府直到8月4日，經過整整69天後，才再度告訴市民明好企業社炊粉仍檢出甲醛。

市長高虹安今說，昨公布複驗結果是同一案件持續追查後完成的最新檢驗結果，並非新增或不同的食安事件，而是市府持續追查、持續公布案件進度的一部分，市府每有新結果立即公布，目的就是完整揭露資訊，而非隱匿或拖延，更沒有等待69天才處理，而是69天持續追查、持續檢驗、持續依法辦理。

她說，昨日公布的4件產品檢驗結果，正是因為市府持續追查、持續送驗，才得以查獲並立即公布。如果沒有持續追蹤，就不可能有新的檢驗結果；持續公布案件進度，正是市府落實食安把關與資訊公開的具體作為。

衛生局說明，針對確認有疑慮產品，均已依規定要求停止販售、下架及回收，並持續追蹤流向及後續處置。如有新的檢驗結果，也會依法立即更新並採取必要措施，絕不會放任問題產品留在市場。

衛生局說，有關明好企業已列入專案調查，移送檢調偵辦，並責令業者停止販賣製造，所有產品全面下架回收，廠商除了應辦理違規產品，下架回收外，其他產品也一律預防性下架回收不得供應販賣。衛生局將持續督導廠商落實追蹤下游回收，倘進行下架回收稽查時，隱匿庫存或提供不實紀錄將依食安法第47條處3萬元以上至300萬元以下罰鍰。

市府指出，明好企業社的違法行為並不代表所有新竹炊粉業者。新竹炊粉產業有許多依法生產、長期建立品牌信譽的業者，市府有責任依法究責違法業者，也有責任避免單一業者違法而抹煞整體產業的努力。

市府呼籲，食安事件最重要的是依法查辦、資訊透明及風險管理，而非以片面資訊製造社會恐慌。市府會持續以科學檢驗及法律程序處理每一項案件，也歡迎各界共同監督，任何食品只要涉及違法添加，市府一定依法查辦，沒有任何妥協空間；但也希望各界不要以片面資訊誤導民眾，造成不必要恐慌。真正負責任的作法，是讓檢驗結果說話，讓科學證據說話，而不是以政治攻防取代食品安全。