台南監獄「樂齡工場」溫馨點燈 照亮長者復歸路

矯正機關65歲以上高齡收容人逐年增加，考量常伴隨慢性疾病、失能、心理壓力及入獄離縮等因素，台南監獄上月成立高齡及身障收容人的「樂齡工場」，強化高齡收容人身心照護及預防退化。

該「樂齡工場」特別鋪設木紋地板並繪製暖色系壁畫，營造明亮、溫馨、安全且適合長者空間。獄方結合心理師、社工人員及外部社會資源，精心設計充滿活力的「椅子舞」與「健康操」，讓長者透過輕度律動增強心肺功能。

同時帶領高齡收容人親手栽種植物，透過泥土的觸覺與植物的視覺感官刺激，達到紓解情緒與活化大腦成效。且配合「花甲合唱團」的唱歌活動與藝能治療紓解身心壓力。

現年72歲收容人「阿川伯」（化名）入監多年，伴隨慢性關節退化與輕微失智前兆，過去在舍房內鮮少與人互動，對未來人生更充滿悲觀，來到樂齡工場後整個心情全然改變，踩著溫暖木紋地板，看到那些年輕長照班來幫忙照顧，真的好溫暖。

獄方指出，每位高齡收容人都承載著人生故事，也期待重新出發機會，樂齡工場不僅是一處學習與成長環境，更是串聯家庭情感、重建生命價值重要平台。未來，台南監獄將秉持人本關懷精神，完善高齡友善照護措施，打造溫馨、安全且富有尊嚴矯正領域。