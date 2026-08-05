三颱共存！繼白海豚、鯨魚後昌鴻颱風生成 氣象署揭對台影響

目前西北太平洋上處大低壓帶環境，除了中颱白海豚，鯨魚颱風今天凌晨生成，在遠洋也有熱帶性低氣壓TD16生成，稍早日本氣象廳也宣布生成昌鴻颱風，形成三颱共存。

中央氣象署下午15時53分發布指出，原位於威克島附近海面的熱帶性低氣壓，於今（5）日14時發展為輕度颱風，編號第15號(國際命名:CHAN-HOM，中文譯名:昌鴻)，未來向北北西移動，對台灣天氣無影響。

中央氣象署預報員劉宇其上午指出，目前對台灣有影響的是白海豚颱風，預計8、9日通過台灣北方海面，不排除暴風半徑會通過台灣北部近海，最快周五下半天發布海上警報。

劉宇其表示，白海豚上午在距離台灣東方約1680公里海面上，目前仍是中度颱風，環流相當寬廣，預期會持續往西前進。今天凌晨2時的鯨魚颱風在台灣南南西方、呂宋島西方近海生成，會往東北方向通過呂宋島，之後逐漸減弱為熱帶性低氣壓，後續會逐漸整併到白海豚環流中，對台灣沒有影響。今天上午8時在台灣東方4700公里海面上，熱帶性低氣壓TD16生成，預估也會發展成颱風，但朝偏北方向前進，距台灣很遠，也沒有影響。

劉宇其指出，白海豚行進受北方太平洋高壓導引，未來一段時間持續往西移動，預估7、8日逐漸通過琉球群島，8日之後由於太平洋高壓勢力逐漸減弱，颱風速度逐漸放慢，且有逐漸北轉趨勢。根據目前預估，8-10日距台灣最近，雖然過了琉球群島之後強度會減弱、暴風半徑縮小，仍會掠過台灣北方海面，最快周五下半天發布海上警報。但8日之後北轉時間、角度各模式預測分歧，仍需繼續觀察。