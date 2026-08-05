受白海豚颱風影響 星宇宣布明後兩天台灣往返沖繩航班異動

屏東市陳姓婦人長年訂閱收看有線電視（第四台），今年6月繳交雙月費1030元，中了今年5－6月雲端發票專屬獎金百萬元獎，全國30人中獎，陳姓婦人昨接到有線電視業者電話通知時，「我以為是騙人啦！」，今開心現身領取業者印出紙本發票，之後要去兌獎，扣除20%所得稅、0.4％的印花稅，將實領79.6萬元。

2026-08-05 14:43