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受白海豚颱風影響 星宇宣布明後兩天台灣往返沖繩航班異動
受白海豚（Dolphin）颱風影響，星宇航空今天宣布調整8月6日至7日台灣往返沖繩航班，其中6日部分航班提前起飛，另有部分航班取消；7日台灣往返沖繩航班則全數取消，提醒旅客出發前確認最新航班資訊。
星宇航空表示，8月6日台北往返沖繩JX-870、JX-871航班均提前起飛，其中JX-870提前至上午9時起飛，JX-871提前至中午12時50分起飛；台中往返沖繩JX-302、JX-303也分別提前至上午8時及上午11時30分起飛。
此外，原訂8月6日執飛的台中往返沖繩JX-312、JX-313航班皆取消；8月7日受颱風影響更為明顯，台灣往返沖繩所有航班全數取消。
星宇航空表示，將持續關注白海豚颱風動態及天候變化，適時調整航班安排，並呼籲旅客於出發前先查詢最新航班資訊，以利及早調整行程，避免影響旅遊安排。旅客可透過星宇航空官網或客服中心查詢最新航班動態。
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