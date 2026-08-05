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全台最多！ 台南511台移動式抽水機「高齡化」爭取逐年汰換

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市移動式抽水機511台全台最多，部分機具老舊，規畫連4年汰換、每年爭取60台。圖／南市水利局提供
台南市移動式抽水機511台全台最多，部分機具老舊，規畫連4年汰換、每年爭取60台。圖／南市水利局提供

台南市為全國潛勢易淹水面積最大的城市，目前在全市布建511台大型移動式抽水面，數量全台第一，但10年機齡以上占3成逐漸「高齡化」，規畫連續4年向中央爭取每年60台，優先汰換使用年限15年以上及機況較差的機組，市府今年投入9千萬元購置汰換60部大型移動式抽水機，但台南市需負擔一半，議員質疑台南市財政被降級，應向中央爭多補助以減輕台南市的財政負擔。

市府水利局今天議會業務報告，全市目前備有8吋以上大型移動式抽水機組511台，由水利局負責維護保養，各區公所負責操作，並透過勞務採購委託廠商代操作，提升各地區應變及抽水能力，因移動式抽水機部分機組使用已久，機齡已超過15年，造成抽水效能及穩定性不佳。

水利局表示，去年已爭取中央補助60台移動式抽水機，目前已陸續到位；今年再爭取60台，中央也已核定，市府正辦理相關採購程序，新抽水機採用工業級引擎，可連續運轉24小時以上，具備高效能、高機動性，優先汰換預布於易淹水地區的舊機組，可大幅提升台南在面對颱風豪雨時的應變能力。

市府採購的移動式抽水機以12吋機組為主，抽水能力約0.3CMS，機組規格逐步統一，有利於後續調度、操作及維修，但考量各地防汛需求不同，未來仍會依區域特性配置大、中、小型不同規格機組，讓設備與實際排水需求相互配合。

至於中央補助比例，水利局說明，移動式抽水機屬於防災物資等「非工程措施」，補助比例與一般工程建設不同，去年中央補助比例約4成，今年因應相關防災政策調整，補助比例提高至5成，但仍會持續向中央爭取提高補助比率，以減輕地方財政負擔。

水利局表示，台南地勢較為平坦，部分區域排水坡度不足，豪雨期間雨水不易迅速排出，因此除固定式抽水站外，仍需要大量移動式抽水機進行機動抽排，這也是台南移動式抽水機數量居全國之冠的重要原因，目前511台已是相當大的防汛量能，未來將以「維持總量、汰舊換新、優化調度」為主要方向。

台南市移動式抽水機511台全台最多，部分機具老舊，規畫連4年汰換、每年爭取60台。圖／南市水利局提供
台南市移動式抽水機511台全台最多，部分機具老舊，規畫連4年汰換、每年爭取60台。圖／南市水利局提供

台南市移動式抽水機511台全台最多，部分機具老舊，規畫連4年汰換、每年爭取60台。圖／南市水利局提供
台南市移動式抽水機511台全台最多，部分機具老舊，規畫連4年汰換、每年爭取60台。圖／南市水利局提供

台南 水利局 高齡化

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