「朝聖」潮台北爆發演唱會經濟 蔣萬安喊打造亞洲流行音樂之都

台北大巨蛋近來帶動演唱會經濟，國際都會音樂節「潮台北TRENDY TAIPEI」更是另一具引擎。市長蔣萬安喊出要將台北打造成亞洲流行音樂之都，去年第一屆14天吸引高達13萬人次參與，今年規模擴大，北市文化局預期朝聖人數再攀升。

文化局今在北流舉辦2026潮台北起跑記者會，蔣萬安出席致詞，他說，流行音樂是「台北市的靈魂」，上任後思考如何重塑台北的流行音樂品牌，去年第一屆潮台北短短14天內，吸引13萬人次參與，且在數千位國際競爭者中脫穎而出，榮獲美國繆思創意大獎最高榮譽的鉑金獎。

蔣萬安指出，「潮台北」的初衷是搭建一個平台，培養更多優秀的新一代音樂人，也邀請國際優秀音樂人來到台北交流。他期許透過「潮台北」品牌，將台北打造成為亞洲流行音樂之都，並讓台灣音樂人走向國際。

台北流行音樂中心董事長梁序倫表示，潮台北已是國際音樂盛事，也符合蔣市長一直希望在台北建立都會型的國際跨域音樂節。北市擁有最多的流行音樂產業聚集，台北音樂博覽會TMEX已是全亞太地區最受矚目的流行音樂、商業、展覽及媒合交流平台，7月下旬甫結束的日本富士搖滾音樂節更在其官網介紹TMEX是亞洲最大的流行音樂盛會。

他提到，JAM JAM ASIA亞洲音樂節的特色在於場域集中在北流園區，各舞台步行不到10分鐘，還有4座冷氣空調舞台、標竿級廁所等硬體設備。

梁序倫說，兩個世界級的IP可走到全世界宣傳台北、台灣，去年吸引8萬多人次共襄盛舉，今年邀請國際演出者、策展人的組數更甚以往，自然會吸引很多國際觀眾來朝聖，且TMEX的展位也從去年62個增至今年83個，儘管受限北流現有場地，他仍預期參加人數會更多。還有小巨蛋的演唱會經濟，潮台北整體活動勢必會增加不少觀眾及國際遊客。

不只從國際角度來看潮台北，梁序倫談及今年在國內與雄獅旅行社合作，中南部民眾來台北住宿，再參加音樂節。台北市旅館商業同業公會理事長趙一任表示，現在來台的外國旅客數不多，北市府還是很努力辦一些活動，潮台北活動確實會有吸客效應，有助於北市住房的成長，加上16天也有平日活動，可一定程度帶動平日住宿。

「2026 潮台北」的JAM JAM ASIA亞洲音樂節（JJA）於8月29日、30日在北流園區登場，北流董事長梁序倫今在起跑記者會介紹活動細節。記者林佳彣／攝影