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盛夏星空電影院到初春浪漫花海 台北貓空亮點活動接力登場

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市觀光傳播局今年下半年（8月至12月）將在貓空推出一連串活動，首波活動亮點8月8日起連2周末（8/8、8/9、8/15、8/16），將於「台北天空綠洲觀景台」舉辦4場次「星空電影院」，並結合周邊音樂表演、微市等活動。圖／北市觀光傳播局提供
北市觀光傳播局今年下半年（8月至12月）將在貓空推出一連串活動，首波活動亮點8月8日起連2周末（8/8、8/9、8/15、8/16），將於「台北天空綠洲觀景台」舉辦4場次「星空電影院」，並結合周邊音樂表演、微市等活動。圖／北市觀光傳播局提供

貓空是台北能一次擁抱纜車、茶香、山景與夜景的近郊秘境。北市觀光傳播局今年下半年（8月至12月）將推出一連串活動，首波活動亮點8月8日起連2周末（8/8、8/9、8/15、8/16），將於「台北天空綠洲觀景台」舉辦4場次「星空電影院」，並結合周邊音樂表演、微市等活動。

至於9月，也將打造全新專屬貓空的打卡裝置；10至11月迎來融合指南宮自然信仰、公共藝術與優人神鼓展演的台北里山川公共藝術計畫，從盛夏一路精彩到初春，邀請民眾搭乘貓纜上山，感受貓空的山城魅力。

北市副秘書長俞振華表示，貓空是交通部觀光署精選2026至2027「台灣觀光100亮點」之一，每個季節都充滿驚喜。今年上半年陸續有樟樹步道魯冰花海、新植櫻花與百日草花海；動物園也舉辦20周年「夜之動物園」系列活動及老泉里採筍與夜觀體驗；公運處與貓空纜車也推出彩繪車廂與接駁專車。

下半年活動，除迎來動物園遷園40周年園慶、台北里山川公共藝術活動、及樟樹步道與設施改善工程，歲末貓空也有杏花林與樟樹步道魯冰花海接力綻放。

北市觀傳局表示，今年貓空地區陸續推出各項精彩活動，貓空纜車也與「動物方城市」合作，推主題彩繪車廂，及多款主題限量收藏套票，結合貓纜一日票兌換券與動物園門票，同時貓纜各車站也出現許多電影中的經典角色與場景元素，讓民眾可以拍照打卡。

觀傳局說，8月由觀傳局及北捷遊憩公司攜手合作，於8月8日、9日以及8月15日、16日連續2個周末推出「星空電影院」，映迪士尼經典動畫「動物方城市」，周邊廣場還有由街頭藝人帶來精彩的音樂表演，及文創與美食微市集。民眾憑活動當日貓纜乘車票根，並在貓空商圈或周邊微市集消費累積滿300元，就有機會獲星空電影院入場券，另於商圈或市集消費達門檻，還可兌換加碼好禮，數量有限，換完為止。

觀傳局指出，9月將在「台北天空綠洲觀景台」設置結合貓空意象的打卡裝置；10月至11月間，貓空地區年度亮點活動為結合指南宮自然信仰、公共藝術與優人神鼓展演的「台北里山川公共藝術計畫」，並於11月21日舉辦三百人手持心燈的年度特色活動「持燈觀心」，及優人神鼓環境劇場「桃花後」演出。

貓空是台北能一次擁抱纜車、茶香、山景與夜景的近郊秘境。圖／北市觀光傳播局提供
貓空是台北能一次擁抱纜車、茶香、山景與夜景的近郊秘境。圖／北市觀光傳播局提供

北市觀光傳播局今年下半年（8月至12月）將在貓空推出一連串活動，首波活動亮點8月8日起連2周末（8/8、8/9、8/15、8/16），將於「台北天空綠洲觀景台」舉辦4場次「星空電影院」，並結合周邊音樂表演、微市等活動。圖／北市觀光傳播局提供
北市觀光傳播局今年下半年（8月至12月）將在貓空推出一連串活動，首波活動亮點8月8日起連2周末（8/8、8/9、8/15、8/16），將於「台北天空綠洲觀景台」舉辦4場次「星空電影院」，並結合周邊音樂表演、微市等活動。圖／北市觀光傳播局提供

台北 活動 貓空纜車

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