新冠疫情升溫、肺炎鏈球菌疫苗再升級 8月10日起「一劑搞定」

新冠疫情升溫，疾管署預估8月中旬將迎來這波疫情高峰，呼籲符合資格民眾盡速接種新冠疫苗外，也同步宣布成人公費肺炎鏈球菌疫苗政策再升級。自8月10日起，符合公費資格者可選擇接種20價（PCV20）或最新21價（PCV21）肺炎鏈球菌結合型疫苗，只需接種1劑即可完成保護，全面取代過去13價疫苗加23價疫苗（PCV13＋PPV23）的兩劑接種模式。

疾管署指出，今年1月15日起，已提供65歲以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險族群公費接種1劑PCV20，如今再新增PCV21供民眾選擇。經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）綜合臨床試驗、國際接種建議及國內流行病學資料評估，認為PCV20與PCV21保護效果沒有優劣之分，符合資格者可依醫師建議選擇任一疫苗接種。

疾管署指出，符合公費資格者若從未接種過任何肺炎鏈球菌疫苗，只要接種1劑PCV20或PCV21即可。曾接種23價疫苗（PPV23）或13價、15價疫苗者，只要符合規定間隔時間，也可銜接補接1劑新型疫苗。不過，若過去已完整接種PCV13（或PCV15）加PPV23，或已接種過PCV20、PCV21者，原則上已具完整保護力，不需再次施打。

而19至64歲高風險族群若於65歲前已完成舊制接種，年滿65歲且距前一劑滿5年後，可再追加1劑PCV20或PCV21，以進一步提升保護力。疾管署發函醫界，鼓勵尚未接種本季新冠疫苗的民眾盡快施打，並將公費新冠疫苗全民接種期限延長至2026年9月28日。

肺炎鏈球菌是高齡者及慢性病患者常見的致命感染源之一，感染後可能造成嚴重併發症，尤其65歲以上長者、免疫功能低下者及多重慢性病患者，罹患重症與死亡風險明顯較高。疾管署希望透過簡化接種流程，由過去兩劑改為單劑接種，提高民眾接種意願，建立更完整的免疫保護。

新冠疫情預估於8月中旬將達疫情高峰，疾管署已發函提醒醫界，目前新冠感染個案仍應優先使用倍拉維（Paxlovid）及瑞德西韋（Remdesivir）等抗病毒藥物治療。至於不適合使用倍拉維的慢性病患者，由於莫納皮拉韋（Molnupiravir）藥品已全數屆期銷毀，未來將改以舒冠效作為替代治療選項，確保高風險患者仍能及時接受抗病毒治療，降低重症及死亡風險。