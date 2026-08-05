快訊

兒遭控交友騙吃騙喝「約吃火鍋只帶10元」 邵昕13字回應

工作包山包海…外交部駐英代表處徵才 網見薪資酸：寧願去鼎泰豐打工

整理包／2026防空演習來了！14縣市行動網路降速 影響時間、範圍一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮航空12月開闢桃園－印度德里航線 每周5班以A330廣體客機執飛

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
長榮航空將於12月1日開闢桃園－印度德里直飛航線，將由空中巴士A330-300廣體客機執飛，提供每週5班的飛航服務。記者黃仲明／攝影
長榮航空將於12月1日開闢桃園－印度德里直飛航線，將由空中巴士A330-300廣體客機執飛，提供每週5班的飛航服務。記者黃仲明／攝影

長榮航空今天宣布，將於12月1日開闢桃園印度德里直飛航線，是台灣唯一直飛印度的國籍航空公司。長榮航空透露，營運初期將提供每周5班的飛航服務，並於即日起開放訂位購票，民眾可至長榮航空官網及各大旅行社訂位及購票。

長榮航空總經理孫嘉明表示，隨著電子製造、AI半導體等科技產業及供應鏈之全球布局，鴻海、聯發科、台達電、緯創等知名大廠皆於印度設有據點，德里航線的開闢不僅打造高效率的商務直航通道，深化多邊經貿與產業連結，更是長榮航空拓展南亞市場及完善全球航網的重要里程碑，未來旅客抵達桃園機場後，可透過長榮航空綿密的航網，連結印度及北美，體驗便利舒適的新轉運廊道。

長榮航空指出，現階段旅客前往印度大多從曼谷或香港轉機，長榮航空德里直飛航線開航後，將能大幅提升商務及旅遊往返的便利性，並透過與星空聯盟夥伴印度航空（Air India）的策略合作，旅客可延伸銜接至印度主要城市。印度旅客則可經由桃園機場便捷轉乘長榮航空前往北美10個直飛航點，串連印度、台灣與北美間龐大市場，包括科技研討、學術交流、留學及探親等不同客群。且印度籍旅客赴美加還享有具備條件式免簽入台的便利性，未來也可規畫「台灣半日遊」等配套方案，不但可豐富旅客行程，也能帶動台灣觀光發展。

長榮航空說明，印度德里不僅是印度經濟、文化及交通的樞紐中心，同時擁有超過三千萬人口的大都會生活圈，也是融合歷史文化與現代發展的國際大城。在旅遊市場方面，印度是許多人一生必訪的文明國度，以世界七大奇景泰姬瑪哈陵為核心，串聯德里、阿格拉、齋浦爾「金三角」三大經典城市，是最受歡迎的印度旅遊行程。

長榮航空合作旅行社推出7至10天團體旅遊產品，行程除包含世界文化遺產、歷史古城、在地文化體驗、特色市集、宗教建築、宮殿巡禮、瑜珈體驗及在地美食等，也安排國際五星級飯店、皇宮飯店住宿及專業中文導遊，感受印度獨一無二的魅力，留下難忘的旅行回憶。

位於印度的世界文化遺產古達明納塔。圖／長榮航空提供
位於印度的世界文化遺產古達明納塔。圖／長榮航空提供

印度是許多人一生必訪的文明國度，以世界七大奇景泰姬瑪哈陵為核心。圖／長榮航空提供
印度是許多人一生必訪的文明國度，以世界七大奇景泰姬瑪哈陵為核心。圖／長榮航空提供

長榮航空 桃園 印度 航線

延伸閱讀

明天開搶！長榮全航線83折起、曼谷3,999元 中信兄弟鬼滅VIP席也開賣

富國島旅遊熱度升溫 SPA增飛每週5班迎旺季

搭長榮飛日本…他「最低價」競標商務艙到手 內行曝提高成功率方式

啟用已47年 桃機一航廈有望重建？方案明年公布

相關新聞

白海豚來襲！華航明起往返沖繩18架次異動、2放大機型 星宇航班也調整

白海豚颱風預估7、8日逐漸通過琉球群島，8日（周六）、9日（周日）最接近台灣，暴風圈可能影響北部近海。中華航空今表示，受到白海豚影響，周四至周六往返沖繩航班有14架次取消、4架次延後或提前、2架次放大機型；星宇航空周四、周五往返沖繩航班也有異動。

白海豚、鯨魚、準昌鴻「三颱鼎立」預備中 粉專揭侵台機率

目前西北太平洋上處大低壓帶環境，中央氣象署預報員劉宇其上午指出，除了中颱白海豚，鯨魚颱風今天凌晨生成，在遠洋也有熱帶性低氣壓TD16生成。對台灣有影響的白海豚颱風，預計8、9日通過台灣北方海面，不排除暴風半徑會通過台灣北部近海，最快周五下半天發布海上警報。

「以為騙人！」屏東婦繳千元第四台費 幸運抱走雲端發票百萬大獎

屏東市陳姓婦人長年訂閱收看有線電視（第四台），今年6月繳交雙月費1030元，中了今年5－6月雲端發票專屬獎金百萬元獎，全國30人中獎，陳姓婦人昨接到有線電視業者電話通知時，「我以為是騙人啦！」，今開心現身領取業者印出紙本發票，之後要去兌獎，扣除20%所得稅、0.4％的印花稅，將實領79.6萬元。

國1橋科匝道及集散道路動土 專屬匝道通勤時間10分鐘變2分鐘

為完善南台灣半導體S廊帶聯外交通，交通部耗資133.68億元、以2階段推動橋頭科學園區聯外交通整體計畫，其中屬於第二期工程的國1增設橋科匝道及集散道路完工後，園區有專屬匝道直通國1，往返路程從10分鐘縮至2分鐘，節省80％通勤時間，還可分擔市區安招路車潮約1500輛。

海拔3402公尺的永續實驗 排雲山莊飄散台灣木香

玉山國家公園管理處與林業及自然保育署南投分署攜手推動國產材應用，在玉管處辦公廳舍及排雲山莊導入柳杉、紅檜、肖楠等國產木材，運用於門牌、室內標示、導覽平面圖及植物木框畫等設施，降低碳足跡，並結合部落工藝與人才培育，落實2030年淨零碳排政策。

蘋果9月迎下一波漲價潮！3系列產品恐變貴 iPhone舊機難倖免

蘋果（Apple）在6月調漲了Mac系列、iPad系列等多款產品的價格，而隨著蘋果即將於9月推出最新的iPhone 18 Pro系列，外界普遍認為下一波漲價潮即將到來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。