台灣唯一直飛！鴻海、聯發科搶設點 長榮航空12月1日開航桃園-印度

長榮航空宣布，12月1日開闢桃園-印度德里直飛航線，成為台灣目前唯一直飛印度的航空公司，每周5班，採空中巴士A330-300機型執飛，即日起開放訂位購票。

長榮航空將於12月1日開闢桃園－印度德里直飛航線，並於即日起開放訂位購票，長榮航空也是目前唯一直飛印度的台灣航空公司，提供每周5班的飛航服務。BR367桃園-德里每周二、三、五、六、日，中午11時起飛、下午3時35分抵達；BR368德里-桃園每周二、三、五、六、日，晚間7時55分起飛、隔天清晨4時20分抵達。

長榮航空總經理孫嘉明說，隨著電子製造、AI半導體等科技產業及供應鏈的全球布局，鴻海、聯發科、台達電、緯創等知名大廠皆於印度設有據點，德里航線的開闢不僅打造高效率的商務直航通道，深化多邊經貿與產業連結，更是長榮航空拓展南亞市場及完善全球航網的重要里程碑。

孫嘉明表示，未來旅客抵達桃園機場後，可透過長榮航空綿密的航網，連結印度及北美，體驗便利舒適的新轉運廊道。

長榮航空表示，現階段旅客前往印度大多從曼谷或香港轉機著實不便，長榮航空德里直飛航線開航後，將能大幅提升商務及旅遊往返的便利性，並透過與星空聯盟夥伴印度航空（Air India）的策略合作，旅客可延伸銜接至印度主要城市。

印度旅客則可經由桃園機場便捷轉乘長榮航空前往北美10個直飛航點，串連印度、台灣與北美間龐大市場，包含科技研討、學術交流、留學及探親等不同客群；且印度籍旅客赴美加還享有具備條件式免簽入台的便利性，未來也可規畫「台灣半日遊」等配套方案，不但可豐富旅客行程，也能帶動台灣觀光發展。

印度德里不僅是印度經濟、文化及交通的樞紐中心，同時擁有超過3000萬人口的大都會生活圈，也是融合歷史文化與現代發展的國際大城。在旅遊市場方面，印度是許多人一生必訪的文明國度，以世界七大奇景泰姬瑪哈陵為核心，串聯德里、阿格拉、齋浦爾「金三角」三大經典城市，是最受歡迎的印度旅遊行程。

長榮航空合作旅行社推出7至10天團體旅遊產品，行程除包含世界文化遺產、歷史古城、在地文化體驗、特色市集、宗教建築、宮殿巡禮、瑜珈體驗及在地美食等，也安排國際五星級飯店、皇宮飯店住宿及專業中文導遊，感受印度獨一無二的魅力，留下難忘的旅行回憶。

印度以世界七大奇景泰姬瑪哈陵為核心，串聯德里、阿格拉、齋浦爾「金三角」三大經典城市，是最受歡迎的印度旅遊行程。圖／長榮航空提供