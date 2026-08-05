全台最大台中水湳轉運中心啟用 盧秀燕：打造「7轉7接」交通任意門

台中市政府斥資46億元興建的全國最大、台中水湳轉運中心今啟用。市長盧秀燕主持啟用典禮時說，水湳轉運中心未來將陸續導入26條長途客運、逾9條市區公車路線，並整合計程車、汽車、機車、YouBike及捷運等7種運具，打造「七轉七接」交通任意門。

盧秀燕指出，市府積極建構台中完整轉運路網，她任內第一座豐原轉運中心已完工營運，第二座水湳轉運中心，第三座台中火車站轉運中心預計今年底前完成，第四座烏日轉運中心規畫中，逐步形成四大轉運中心布局，強化山、海、屯、市串聯，讓市民轉乘更加便利。

盧秀燕說明，水湳轉運中心3、4樓預留銜接國道一號空間，地下一樓預留機場捷運銜接介面，其位處水湳經貿園區核心，可串聯台中國際會展中心、台中綠美圖，以及台中流行影音中心等重大建設；同時導入大型車輛廢氣排放處理設備，屋頂設置太陽能發電設施，兼具交通轉乘、區域發展及節能減碳。

與會的立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣致詞時喊話中央指出，水湳轉運中心銜接國道一號至關重要，期盼交通部在經費、工程設計上多支持，才能讓轉運中心達成與國道及機場、高鐵、火車站等大站「站站相連」，發揮轉運效益。

交通局長葉昭甫說明，水湳轉運中心第一階段正式啟用，停車場8月1日開放，規畫614席汽車位及1253席機車位，並設有604格自行車格。一樓共有9條市區公車路線、一條接駁車路線明天起營運；此外，新增YouBike 2.0水湳轉運中心（經貿路）及水湳轉運中心（中科路）兩處租借站。

交通局指出，市府慶祝水湳轉運中心啟用，推出停車優惠方案，即日起至9月4日停車場全面免收停車費；即日起至今年12月5日，停車費享8折優惠，西屯區港尾里里民另可再享95折回饋。

台中市政府斥資46億元興建的台中水湳轉運中心今啟用。記者趙容萱／攝影

台中水湳轉運中心一樓共有9條市區公車路線、一條接駁車路線明天起營運。記者趙容萱／攝影