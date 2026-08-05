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「以為騙人！」屏東婦繳千元第四台費 幸運抱走雲端發票百萬大獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
財稅局南區國稅局屏東分局分局長楊惠旭（右）今到觀昇有線電視貼紅榜與觀昇有線電視節目部經理蔡麗華（左）合影。記者劉星君／攝影
財稅局南區國稅局屏東分局分局長楊惠旭（右）今到觀昇有線電視貼紅榜與觀昇有線電視節目部經理蔡麗華（左）合影。記者劉星君／攝影

屏東市陳姓婦人長年訂閱收看有線電視（第四台），今年6月繳交雙月費1030元，中了今年5－6月雲端發票專屬獎金百萬元獎，全國30人中獎，陳姓婦人昨接到有線電視業者電話通知時，「我以為是騙人啦！」，今開心現身領取業者印出紙本發票，之後要去兌獎，扣除20%所得稅、0.4％的印花稅，將實領79.6萬元。

財稅局南區國稅局屏東分局分局長楊惠旭今到觀昇有線電視貼紅榜，楊惠旭說，此次中獎者中獎金額100萬元，扣除20％所得稅、0.4%印花稅，實領79.6萬元，其實若有歸戶並設定獎金自動匯款，就可實領80萬元。鼓勵民眾申請手機條碼載具，設定自動匯款，中獎後獎金自動匯入指定本人帳戶，直接免扣0.4%印花稅。

「非常榮幸有線電視開出百萬大獎！第一時間聽到喜訊，全公司為這位幸運訂戶感到無比開心！」有線電視總經理康宗興說，這張發票是訂戶平時繳納收視費時開立，為鄉親帶來大幸運，感謝大家長期的支持與信任，未來會繼續提供優質的節目服務。

陳姓婦人住在屏東市郊，訂閱有線電視超過10年，每月收視費520元，雙月繳費有優惠價1030元，陳姓婦人習慣收到繳費通知後到超商繳費，因為沒有設定手機條碼載具，今天現身觀昇有線電視公司領取業者印出紙本發票，後續便於兌換獎金。

「中獎心情很好！」陳姓婦人開心說，收看有線電視1、20年了，沒想到會中發票，以後要繼續訂閱收看。

南區國稅局屏東分局指出，115年5-6月發票，屏東縣除開出一個雲端發票專屬獎百萬元獎，還有一個二聯式紙本發票200萬元獎，是人力介仲公司開出的1500元服務費發票。

雲端發票 屏東 國稅局 統一發票 有線電視 雲端

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