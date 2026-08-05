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別大口吞！男連兩天遭同條魚卡食道 醫無奈：別讓魚刺卡更深

聯合新聞網／ 綜合報導
胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲男性病患因不慎吞下魚刺、胸部極度不適而送急診，取出魚刺隔天又因為卡魚刺送醫。 示意圖／ingimage
胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲男性病患因不慎吞下魚刺、胸部極度不適而送急診，取出魚刺隔天又因為卡魚刺送醫。 示意圖／ingimage

民眾在日常飲食中享用魚類料理時，一不小心就可能發生魚刺卡住喉嚨或食道的意外，甚至演變成急診奇聞。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享最近的真實案例，一名30多歲男性病患於週末晚上九點多因不慎吞下魚刺、胸部極度不適而送急診，經醫師緊急做胃鏡從食道取出魚刺。醫護人員術後特別叮嚀他食道已出現撕裂傷，回去切勿食用刺激或太硬的食物，以免傷口惡化。

不料隔天同一時間，該名病患竟再次出現在急診室，連急診醫師都相當驚訝。病患非常不好意思地承認，自己因為覺得「昨天那條魚沒吃完很可惜」，儘管自認很小心食用，卻還是不小心又吃到刺。

醫療團隊無奈之下為他進行第二次胃鏡檢查，果然又在食道看到一根長達1.5公分且非常尖銳的魚刺並順利取出。面對同一個人、隔天同一個時間、同一條魚連續兩天卡魚刺的狀況，讓醫護人員直呼這是急診史上頭一回，並一致要求他「不要再吃魚了」。

關於不慎卡到魚刺的正確處理方式，錢政弘醫師特別提出6點說明提醒大家

一、立刻停止進食，張嘴照鏡子或請人用手電筒看喉嚨（有些真的看得到、夾得出），若卡在喉嚨看得到快去找耳鼻喉科。

二、如果已吞下去，感覺胸口或喉嚨深處持續異物感、吞嚥痛，無法吃東西，代表魚刺已經到食道，需找腸胃科照胃鏡夾出。

三、病人疼痛位置與實際卡住位置不一定相同，就醫時主動說明「吃了什麼魚、什麼時候吃、痛在哪」讓醫師檢查判斷即可。

四、X光幾乎看不到魚刺，X光偵測率僅11.24%，若症狀沒緩解，還是應該進一步做電腦斷層或胃鏡檢查。

五、不要吞菜、饅頭、大口白飯試圖把它「推下去」。通常會卡住的魚刺又硬又尖，再次吃東西，只會讓魚刺卡得更深。

六、不用想喝醋「軟化魚刺」。上海菜『蔥燒鯽魚』煮到整條魚連骨帶刺都酥到能咬碎，那是經過大量的醋 + 數小時的小火慢煨料理。單靠幾口醋、停留幾秒鐘，是無法化骨的。

錢政弘苦笑，總之當不慎吞食魚刺時，若異物鈍小、吞嚥無症狀，可以先觀察，若吞嚥疼痛或有異物感，就不要再吃東西，去看醫生吧！

魚刺 食道 急診

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