天仁茗茶精選多款中秋禮盒 茶月餅、茶釀咖啡一次滿足

每逢中秋佳節，送禮選擇總讓人費盡心思。今年中秋，天仁茗茶推出多款精緻中秋限定禮盒，從經典茶月餅、茶葉禮盒、特色茶食，到創新茶釀咖啡一應俱全，無論節慶送禮、企業往來或與家人共享，都能找到合適選擇，讓茶香好禮傳遞滿滿心意。

天仁茗茶中秋禮盒各具特色、各有所好。 圖／天仁茗茶 提供

東方雅韻入禮 「喫茶趣」中秋禮盒展現茶月餅新風貌

今年「喫茶趣」中秋禮盒以故宮典藏「月魄菱花鏡」為設計靈感，融入桂花象徵的吉祥寓意，展現東方雅緻美學與中秋節慶意象。禮盒集結多款茶香美味，其中「紅烏龍可可豆沙茶月餅」將台灣紅烏龍醇厚茶韻與濃郁可可內餡巧妙交織，呈現豐富細膩的風味層次；「913茶酥」與「鐵觀音茶酥」融合茶香與花生香氣，口感酥脆不膩，再搭配「天廬茶」，完整呈現中秋品茗的雅緻韻味。

禮盒以故宮典藏「月魄菱花鏡」為靈感，展現中秋節慶詩意。 圖／天仁茗茶 提供

自由混搭多元好禮 打造專屬中秋心意

天仁茗茶以「自由混搭、多元好禮」為概念，網羅多款茶釀咖啡與特色茶食，消費者可依照收禮者喜好自由挑選、靈活搭配，並加裝3入精緻禮盒，打造專屬中秋心意。

全新「茶釀濾掛咖啡禮盒」集結三款特色風味，包括經典「913茶王茶釀咖啡」、散發焙火香氣、尾韻溫潤悠長的「鐵觀音茶釀咖啡」，以及帶有百香果芬芳、風味清新的「菊葉果香茶釀咖啡」，以茶入咖啡，為熟悉的濾掛咖啡增添獨特韻味。

特色茶食則包含「蜂蜜紅茶綜合米果」、「香橙綠茶法式軟糖」及「烏梅洛神鮮果乾」，分別展現蜂蜜與紅茶的鹹甜香氣、果香與綠茶的清新風味，以及烏梅與洛神的酸甜滋味，無論單獨品嘗或搭配茶、咖啡，都能享受豐富味覺層次。

天仁茗茶今年推出自由混搭、多元好禮方案，展現送禮用心。 圖／天仁茗茶 提供

茶葉禮盒融合藝術 展現東方文化美學

三款茶葉禮盒各自融入藝術設計。「茗風雅韻」取材自「天衣重六銖」典故，將古代壁畫天衣飄帶的流動姿態轉化為東方藝術韻律；「金茗賞」取自古畫「歲朝圖」，以梅花與茶花寓意花開迎歲、吉慶納福；「茶紀風華」則以旗袍古典捲草紋為設計概念，結合牡丹與古典紋飾，傳遞富貴繁華、歲月安好的祝福。

中秋好禮即日起開放預購！9月15日前享量購優惠

天仁茗茶中秋限定禮盒即日起開放預購，至9月15日（二）至全台門市預購，即可享量購優惠。從茶月餅、茶釀咖啡、特色茶食到茶葉禮盒，多元好禮滿足不同送禮需求，為親友、企業往來及團圓時光增添一份有品味的中秋心意。

「金茗賞」禮盒，取自古畫「歲朝圖」，以梅花與茶花為主要視覺。 圖／天仁茗茶 提供