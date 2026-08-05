洗澡一瓶從頭用到腳超傷 醫揭沐浴乳洗頭4危機：頭髮一把一把掉

許多民眾為了圖方便，習慣在洗澡時一瓶到底，直接拿肥皂或沐浴乳順便洗頭，卻不知這個動作可能正悄悄破壞頭皮健康。皮膚科醫師柯博桓特別提出警訊，許多人發現洗完頭後頭皮越來越緊繃、頭皮屑大量增加，甚至是頭髮一把一把掉落，其實都是因為用錯產品所導致的頭皮受損訊號。

了解洗髮產品的特性與頭皮生理機難，是避免頭髮與頭皮健康持續惡化的重要關鍵。柯博桓醫師詳細分析了用錯產品洗頭所產生的四大嚴重危機：

一、洗完頭皮緊繃、乾到像快龜裂

肥皂鹼性pH值通常在9到11之間，與健康頭皮弱酸性的pH4.5到5.5差距極大。用肥皂洗頭會強制破壞頭皮酸性保護膜，皮脂膜瓦解導致水分大量蒸發、頭皮緊繃乾燥，長期下來屏障功能受損且更敏感。

二、頭皮屑爆增、乾癢到忍不住一直抓

沐浴乳清潔力強、介面活性劑濃度高，拿來洗頭等於過度清潔。當密度為臉部兩倍的頭皮皮脂膜被剝除，頭皮會啟動補償機制分泌更多油脂，加上角質層失水代謝紊亂，便會產生大量細碎乾性頭皮屑。

三、髮質越來越粗糙、頭髮失去光澤

肥皂中的皂鹼會讓毛鱗片強制撐開無法閉合，使頭髮摸起來粗糙易打結。且鹼性環境會破壞髮絲內部的角蛋白鍵結，讓彈性變差易斷裂，染燙過的頭髮更是退色極快，護髮也補不回來。

四、長期用錯產品，毛囊慢性發炎悄悄開始

若肥皂或沐浴乳殘留在頭皮未徹底沖洗，鹼性殘留物會持續刺激毛囊周圍皮膚，引發慢性低度發炎。長期累積會使毛囊萎縮、髮根變細，等發現掉髮變多時，傷害往往已累積好幾年。

要維護頭皮健康，柯博桓醫師建議在產品選擇與清洗方式上必須嚴格把關。首先，頭皮與頭髮一定要使用專門洗髮精，並以pH4.5到5.5之間的弱酸性配方最為理想；乾性或敏感頭皮則應挑選「無矽靈、含胺基酸介面活性劑」的溫和洗髮精。

同時強調肥皂、沐浴乳及洗面乳全部禁止用來洗頭，不管再趕都不行。民眾也不妨自我檢視是否中了「洗完頭皮緊繃乾燥」、「頭皮屑爆增越洗越癢」、「髮質粗糙失去光澤」或「長期用肥皂或沐浴乳洗頭」等項目，即時調整洗沐習慣。