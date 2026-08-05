長庚攜手馬來西亞秀醫療實力 智慧醫療、精準醫療拓展新南向合作

台灣醫療持續向國際發聲，長庚醫療財團法人近日前往馬來西亞吉隆坡，與馬來亞大學及馬來西亞醫療生技協會舉辦一系列醫療交流活動，透過國際研討會、健康講座及雙邊合作會談，分享智慧醫療、精準醫療與臨床創新成果，進一步深化台馬醫療、教育及科研合作，為新南向醫療合作再添新里程碑。

醫療交流活動為期二天，首日由長庚醫療團隊與馬來亞大學共同舉辦「國際醫療與臨床創新發展研討會」，林口長庚紀念醫院副院長馮思中率領醫療團隊，分享智慧醫療應用、精準醫療發展、最新臨床研究成果及醫療科技創新經驗，並與馬來亞大學附設醫院醫師及醫學院師生深入交流，針對未來醫療發展趨勢、臨床照護模式及跨國合作方向展開討論。

研討會除聚焦醫療技術創新外，也安排雙方機構合作會談，就人才培育、跨國學術研究、智慧醫療發展及醫療技術交流交換意見。長庚大學教授張國友也共同參與，進一步探討產學合作及科研合作機制，希望透過醫療、教育及研究三方資源整合，建立更長遠、多元的合作平台。

第二天舉辦的「精準醫療，健康新趨勢」健康講座，則是長庚醫療財團法人、馬來西亞醫療生技協會及合作夥伴簽署合作備忘錄（MOU）後，首度共同舉辦的大型健康推廣活動，吸引不少當地民眾參與。講座內容涵蓋精準醫療、癌症治療、疾病預防、健康管理及健康促進等主題，希望將最新醫療知識帶入社區，協助民眾建立正確健康觀念，落實預防醫學精神。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表連玉蘋表示，台灣在醫療技術、醫院管理及全民健保制度累積豐富經驗，具備完整醫療解決方案。馬來西亞則擁有區域市場發展潛力，雙方透過優勢互補，可望深化醫療合作，並帶動健康產業及醫療服務交流，創造互利共贏。

長庚醫療體系表示，多年來持續配合政府新南向政策，積極拓展國際醫療合作，以醫療服務、人才培育、臨床教育、學術研究及智慧醫療技術交流為核心，逐步建立跨國合作網絡。事實上，長庚與馬來亞大學早在疫情期間即建立線上醫學教育與學術交流平台，近年更持續深化雙邊合作，累積良好的合作基礎。