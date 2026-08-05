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台糖「供應鏈內部斷訊」未通報食安風險 林淑芬籲收回自主管理制度

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立委林淑芬痛批，此案凸顯現行管理制度，於供應鏈內部斷訊，未能進入主管機關系統。記者林琮恩／攝影
立委林淑芬痛批，此案凸顯現行管理制度，於供應鏈內部斷訊，未能進入主管機關系統。記者林琮恩／攝影

中聯油脂案延燒，台糖被爆出早在5月份就發現中聯原料異常。立委林淑芬痛批，此案凸顯現行管理制度，於供應鏈內部斷訊，未能進入主管機關系統，且若這批疑慮原料被賣給標準較低業者，恐被民眾吃下肚，政府應收回現行業者自主管理監管制度，改為政府高度監管。衛福部長石崇良回應，將在「食安法」修法草案中，將疑慮通報品項從「產品」擴大至「原料、半成品」。

「重大食安警訊斷訊於供應鏈業者內部。」林淑芬指出，「食安法」開宗明義要求管理原料，同法第7條卻說產品出現異常業者才需通報而未將原料納入，導致台糖事件中，原料含苯駢芘14.7ppb重大風險警訊「政府、人民都不知情」，直到疑慮油品被吃下肚才發現，獨立調查結果發現早有風險訊號，包括油槽檢驗、製程參數、下游檢驗、拒收紀錄等，應被整合進入主管機關預警系統。

林淑芬指出，本次問題不只限縮於台糖一家公司如何執行，是否有通報義務，關鍵也不是問題油是否進入台糖工廠，還是停留於中聯油槽，而是重大食安警訊既已出現，「為何主管機關未能提前掌握？」今天是苯駢芘，明天也可能是重金屬、黃麴毒素等疑慮物質，「食安法」管制精神、人民想要的制度，是在供應鏈前端出現風險警訊時，政府就能介入管制，交叉比對採取行政措施。

「台糖拒收只保護自身商譽，而未守護公共食安。」林淑芬批評，拒收不該被視為「風險終點」，未來制度應把拒收當作啟動食安把關機制，為封存、檢驗、限制流向起點，以台糖事件為例，若台糖拒收後，中聯將這批疑慮粗油賣給其他標準較低業者，被製成食品，恐被民眾吃下肚，業者沒有所謂良心可言，「食安法」應收回業者自主管理措施，改為政府高度監管。

石崇良說，對提高管理程度絕對支持，已在「食安法」修正草案中增加外部人員介入等管理措施，並擴大現行通報機制範疇，現行「食安法」第7條要求產品異常才通報，將擴大至食品業者若發現原料、半成品異常，都應向主管機關通報。

台糖 食安 林淑芬

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