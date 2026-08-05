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都蘭休閒渡假村開發案4闖環評未果 環評委員：補正再審

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今審查「台東縣東河鄉都蘭休閒渡假村開發計畫」第4次初審會議，本案經環評委員認為，應重新檢核本案開發必要性與觀光需求推估的合理性，以及釐清營運期間廢水全回收或零排放規畫的可行性，決議補正再審。記者李柏澔／攝影
環境部今審查「台東縣東河鄉都蘭休閒渡假村開發計畫」第4次初審會議，本案經環評委員認為，應重新檢核本案開發必要性與觀光需求推估的合理性，以及釐清營運期間廢水全回收或零排放規畫的可行性，決議補正再審。記者李柏澔／攝影

環境部今審查「台東縣東河鄉都蘭休閒渡假村開發計畫」第4次初審會議，本案經環評委員認為，應重新檢核本案開發必要性與觀光需求推估的合理性，以及釐清營運期間廢水全回收或零排放規畫的可行性，本案決議補正再審。

本案開發單位為都蘭綜合開發有限公司，目的事業主管機關為台東縣政府，本案規畫於台東縣東河鄉設置休閒渡假村，包含生態休閒旅館、養生立體別墅區、villa 渡假別墅等，合計房間數186間，基地面積約6.88公頃，位於山坡地及東部海岸國家風景區。

前次審查結論為補正再審，環評委員要求開發單位強化說明報告書內台東縣旅館房間數的計算方法及合理性據以說明本案開發必要性，以及強化說明汙水處理程序及符合相關水質標準，評估本案開發對鄰近水域及加母子灣水質及生態影響

本案距離上次初審已是1年前，開發單位今表示，針對加母子灣海域的影響，當達100%符合甲類海域水質標準時，會執行高級氧化、消毒、水質採樣、流量紀錄及主管機關通報，評估不致對加母子灣海域水質及珊瑚生態造成顯著不利影響。

地方溝通部分，開發單位指出，已改變過往僅於鄉公所辦理說明會的作法，決策高層於去年9月19日主動親赴都蘭活動中心參與去年度都蘭部落第3次部落會議，進行完整的說明與意見交流，並依據部落意見實質調整開發計畫。

然而環保團體與地方居民會前表示，開發單位僅2025年9月19日於都蘭部落召開過1次說明會，且說明會後便對部落不聞不問，並無即時回覆意見，而直接受到開發衝擊影響的加母子灣海域更完全沒有進行任何調查。

都蘭部落族人Tupang Kiciw Nikar表示，ATT集團於環評報告承諾的開發監督及敦親睦鄰委員會，竟然是由鄉公所主導，不僅架空部落的主權，讓都蘭部落無法直接參與管理發生於都蘭部落傳統領域的大型開發案，關於監督委員會的監督管理機制與成員的權利義務更完全沒有說明。

地球公民基金會花東辦公室議題部專員梁聖岳會中發言揭露，ATT集團採用錯誤的方法推估台東縣未來的旅宿需求，並沒有說明需求成長的極限，若依每年3至3.5%成長率趨勢推估，50年後國人每年旅遊的次數為45至58次，是當前的5倍以上，完全脫離常理，甚至沒有思考東海岸的區位特性，反而以整個台東縣作為需求預測的對象，表明ATT集團根本沒有認真評估過台東整體的旅宿需求，根本不知道趨勢與市場區位在哪裡。

環委會中指出，本案應納入台東地區及東海岸近年旅宿供需現況、一般旅館實際住房率及產業發展趨勢等，以及應針對加母子灣海域的珊瑚礁生態及底棲生物進行實地調查分析，並據以評估開發行為對鄰近敏感海域的潛在影響。

另有環委表示，開發單位的報告寫「全回收」或「零排放」，但兩者定義與做法均不同，應釐清營運期間廢水規畫的可行性，也應針對強降雨或連續降雨期間的廢汙水處理方式，並強化說明緊急應變措施。

本案歷經約3小時審查，環委要求開發單位重新檢核本案開發的必要性與觀光需求推估的合理性，以及釐清營運期間廢水全回收或零排放規畫的可行性，並強化與在地部落及居民的溝通，遵循「原住民族基本法」的諮商同意精神，本案決議補正再審。

環評 台東 初審

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