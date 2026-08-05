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田中百年穀倉重生！罕見比利時式桁架修復 8月105位陶藝家展出

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣歷史建築「原台中州農會田中倉庫」投入8200萬元完成4棟建物修復完成，8月開幕期間將舉辦「野陶祭」，8月14日至16日邀集105位陶藝創作者共同展出。記者林敬家／攝影
彰化縣歷史建築「原台中州農會田中倉庫」投入8200萬元完成4棟建物修復完成，8月開幕期間將舉辦「野陶祭」，8月14日至16日邀集105位陶藝創作者共同展出。記者林敬家／攝影

彰化縣歷史建築「原台中州農會田中倉庫」歷經近20年保存規劃與修復，正式完成整修。這座日治後期興建、擁有罕見「比利時式桁架」的日式穀倉，投入8200萬元完成4棟建物修復，8月將以「穀倉起藝」新面貌登場，結合藝術展覽、手作體驗、植栽美學及地方農產推廣，從昔日儲存稻米的空間，轉型為田中新亮點。

彰化縣政府今天舉行竣工典禮，縣長王惠美表示，文化資產保存不只是修復建築，更是保存一座城市的歷史脈絡與共同記憶，希望透過修復與活化，讓承載地方發展歷程的建築持續被看見，也成為推廣彰化農業特色的重要平台。

原台中州農會田中倉庫位於田中碾米廠內，園區共有7棟建物，2005年公告登錄為歷史建築。該處為日治後期重要農業倉庫，建築主要採木造結構，外牆使用雨淋板設計並設有扶壁，部分山牆則改採鋼筋混凝土結構，其中最具特色的是屋架採用「比利時式桁架」，可減少支柱配置，形成寬廣倉儲空間，在台灣日式穀倉建築中相當少見。

縣府指出，該歷史建築2008年完成調查研究，但因長年受損，直到彰化縣農會2010年完成修復規劃設計後，縣府向中央爭取經費。文化部文化資產局2021年核定補助4棟建物修復，總經費8200萬元，其中中央補助5330萬元、縣府配合款2460萬元、彰化縣農會自籌410萬元，工程自2023年9月動工，2025年12月完工，今年5月完成查驗。

文化部文化資產局副局長粘振裕表示，修復完成只是文化資產保存的第一步，後續活化利用才是關鍵，期待未來朝文創園區、青年創業基地等方向發展，讓修復成果發揮最大價值。

文化局表示，修復完成後的園區將由東家開發管理顧問有限公司營運，打造「穀倉起藝」空間，串聯藝術創作、植栽美學、手作體驗及生活文化。8月開幕期間將舉辦「野陶祭」，8月14日至16日邀集105位陶藝創作者共同展出。

彰化縣歷史建築「原台中州農會田中倉庫」投入8200萬元完成4棟建物修復完成，8月開幕期間將舉辦「野陶祭」，8月14日至16日邀集105位陶藝創作者共同展出。記者林敬家／攝影
彰化縣歷史建築「原台中州農會田中倉庫」投入8200萬元完成4棟建物修復完成，8月開幕期間將舉辦「野陶祭」，8月14日至16日邀集105位陶藝創作者共同展出。記者林敬家／攝影

彰化縣歷史建築「原台中州農會田中倉庫」歷經近20年保存規劃與修復，正式完成整修，8月將以「穀倉起藝」全新面貌登場。記者林敬家／攝影
彰化縣歷史建築「原台中州農會田中倉庫」歷經近20年保存規劃與修復，正式完成整修，8月將以「穀倉起藝」全新面貌登場。記者林敬家／攝影

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