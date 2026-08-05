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國1橋科匝道及集散道路動土 專屬匝道通勤時間10分鐘變2分鐘

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
「國道1號增設橋科匝道及集散道路工程」今啟動動土祈福典禮。圖／高公局提供
「國道1號增設橋科匝道及集散道路工程」今啟動動土祈福典禮。圖／高公局提供

為完善南台灣半導體S廊帶聯外交通，交通部耗資133.68億元、以2階段推動橋頭科學園區聯外交通整體計畫，其中屬於第二期工程的國1增設橋科匝道及集散道路完工後，園區有專屬匝道直通國1，往返路程從10分鐘縮至2分鐘，節省80％通勤時間，還可分擔市區安招路車潮約1500輛。

中央積極推動大南方新矽谷方案，打造以AI科技為核心的南台灣產業生態系，配合高雄產業各項建設興建，交通部同步推動高雄多項重大國道建設，包含國道1號增設岡山第二交流道（預計今年9月開工）、楠梓園區匝道（今年3月開工）及國道7號新建工程（工程發包中）等。

「國1增設橋科匝道及集散道路」完工後，園區有專署匝道直通國1，往返路程從10分鐘縮至2分鐘，節省80％通勤時間。圖／高公局提供
「國1增設橋科匝道及集散道路」完工後，園區有專署匝道直通國1，往返路程從10分鐘縮至2分鐘，節省80％通勤時間。圖／高公局提供

採2期推動的橋頭科學園區聯外交通整體計畫總經費為133.68億元，交通部高公局協助負擔103億元。第一期為「高雄新市鎮1-1、1-2及1-3號道路穿越高速公路工程」經費為51.06億元，預定2027年底完工；第二期總經費52.01億元（中央負擔37.92億元、地方14.09億元），預計2029年7月完工。

其中，強化園區與國1連結的國1增設橋科匝道及集散道路，屬於第二期工程，完工後預計可創造3大核心效益。第一，專道直通，園區重車可經由專屬匝道直通國道1號，往返路程時間由10分鐘大幅縮短至2分鐘，節省達80%通勤時間。

第二、主線拓寬，將岡山至楠梓路段由雙向6車道拓寬為8車道，有效疏解國道瓶頸；第三、地方減負擔，匝道通車後預估每日可分擔市區安招路的重車約1500輛，將安全的生活環境還給地方鄉親，共創地方繁榮與永續交通。

高公局今舉辦國道1號增設橋科匝道及集散道路工程動土祈福典禮，交通部長陳世凱表示，今日動土的橋科匝道及集散道路工程，是橋頭科學園區聯外交通整體計畫的重要一環，未來完工後將有效強化園區與國道1號的連結，提供園區更直接、便捷的聯外運輸服務。

陳世凱也指示高公局，於施工期間務必落實工程管理與交維工作，要求高公局兼顧用路人權益並降低對地方生活的影響。

「國道1號增設橋科匝道及集散道路工程」今啟動動土祈福典禮。圖／高公局提供
「國道1號增設橋科匝道及集散道路工程」今啟動動土祈福典禮。圖／高公局提供

高公局今舉辦「國道1號增設橋科匝道及集散道路工程」動土祈福典禮。圖／高公局提供
高公局今舉辦「國道1號增設橋科匝道及集散道路工程」動土祈福典禮。圖／高公局提供

「國道1號增設橋科匝道及集散道路工程」今啟動動土祈福典禮。圖／高公局提供
「國道1號增設橋科匝道及集散道路工程」今啟動動土祈福典禮。圖／高公局提供

時間 橋頭 國道

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