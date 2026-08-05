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白海豚來襲！華航明起往返沖繩18架次異動、2放大機型 星宇航班也調整

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中度颱風白海豚持續向台灣方向前進，空中交通受到影響，華航宣布6至8日沖繩航班異動資訊。記者黃仲明／攝影
中度颱風白海豚持續向台灣方向前進，空中交通受到影響，華航宣布6至8日沖繩航班異動資訊。記者黃仲明／攝影

白海豚颱風預估7、8日逐漸通過琉球群島，8日（周六）、9日（周日）最接近台灣，暴風圈可能影響北部近海。中華航空今表示，受到白海豚影響，周四至周六往返沖繩航班有14架次取消、4架次延後或提前、2架次放大機型；星宇航空周四、周五往返沖繩航班也有異動。

氣象署表示，白海豚預計周六、周日通過台灣北方海面，暴風半徑可能掠過北部近海，預估最快周五下半天發布海上颱風警報，周六至下周一白海豚最接近台灣。

華航今表示，受到白海豚颱風影響，6日至8日往返沖繩航班有異動。

一、航班取消

8月6日

CI122 / CI123 桃園往返沖繩

8月7日

CI120 / CI121、CI122 / CI123 桃園往返沖繩

CI310 / CI311 台中往返沖繩

CI2132 / CI2133、 CI132 / CI133 高雄往返沖繩

8月8日

CI310 / CI311 台中往返沖繩

二、航班提前

8月6日

CI310 / CI311 台中往返沖繩

三、放大機型

8月6日

CI120 / CI121 桃園往返沖繩

四、航班延後

8月8日

CI120 / CI121 桃園往返沖繩

星宇航空也表示，受到白海豚颱風影響，調整8月6日至7日台灣往返沖繩航班。

一、航班提前

8月6日

台北-沖繩 JX870 提前至9:00起飛

沖繩-台北 JX871 提前至12:50起飛

台中-沖繩 JX302 提前至8:00起飛

沖繩-台中 JX303 提前至11:30起飛

二、航班取消

8月6日

台中-沖繩 JX312/JX313 取消

8月7日

台灣往返沖繩航班全數取消

沖繩 華航 白海豚

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