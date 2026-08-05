白海豚來襲！華航明起往返沖繩18架次異動、2放大機型 星宇航班也調整

「龍藏經」在故宮北院展出時意外爆紅，雖然在故宮南院屬常設展，還是吸引許多中南部觀眾北上參觀。故宮今天表示，北院「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展第二檔將於8月8日至11月8日登場。為提升觀展品質，減少排隊等候入場時間，故宮將試辦預約制，自8月6日上午9時起，民眾可於線上售票網站購買並預約8月8日至9月13日之參觀券，內容包含北院第一展覽館入場券，以及預約龍藏經特展參觀時段。

2026-08-05 11:00