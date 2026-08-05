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食藥署長承認決策20%下架門檻…游淑慧：誰替業者放水答案已清楚

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧。聯合報系資料照
國民黨北市議員游淑慧。聯合報系資料照

毒油食安風暴延燒，國民黨北市議員游淑慧今在臉書表示，「抓到了！20％放水門檻，是食藥署長親自裁示。」游嘆，民進黨一直怪台中市沒有及早稽查到中聯，感覺就像有學生做壞事，校長先責怪老師為什麼沒抓到。「該負責的，到底是做壞事的學生？還是要照顧所有學生的老師？」

游淑慧說，更離譜的是，當「老師」下令處分違規的學生後，卻發現「校長」居然另外找學生來談放水的標準，而且不讓老師參與。

游淑慧今天在臉書表示，直到今天國民黨立委陳菁徽質詢，食藥署長姜至剛才承認：7月4日中央召開的下架決策會議，中聯代表全程參與；「使用問題油未達20％免下架」的門檻，也是他親自裁示。

「一切真相大白。」游說，中央7月4號召開的會議談的根本不只是復不復工，而是哪些使用問題油的產品可以不用下架、繼續留在市場，減少業者的損失。難怪7月3日台中市開會時，中央代表有話不說，非得隔天跳過台中市府，另外再開一場。「原來不是要追究學生，而是在學生全程在場的情況下，討論怎麼放寬處罰標準、縮小下架範圍。」

游淑慧說，台中有正式紀錄、中央代表參與的公開會議，被民進黨秘書長徐國勇抹成「密會」；中央真正讓涉案業者全程在場、親自裁示20％門檻的會議，紀錄卻幾乎空白、還列為密件。「到底誰在失職？誰在密會？誰又在替業者放水？答案已經很清楚。」

食藥署 游淑慧 門檻

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