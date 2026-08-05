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白海豚、鯨魚、準昌鴻「三颱鼎立」預備中 粉專揭侵台機率
目前西北太平洋上處大低壓帶環境，中央氣象署預報員劉宇其上午指出，除了中颱白海豚，鯨魚颱風今天凌晨生成，在遠洋也有熱帶性低氣壓TD16生成。對台灣有影響的白海豚颱風，預計8、9日通過台灣北方海面，不排除暴風半徑會通過台灣北部近海，最快周五下半天發布海上警報。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，三颱鼎立，預備中。除了稍早成形的鯨魚颱風以外，日本氣象廳剛剛也針對遠洋的熱低，發布烈風警報，換句話說，新颱風「昌鴻」也即將形成。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，此刻西太平洋上，三個系統狀態分別是：白海豚周末通過台灣北部海面。鯨魚即將登陸菲律賓，之後減弱。準昌鴻長遠看，趨向日本機率高。以目前資料為準的話，任何一個系統，直襲台灣的機率都很低，可以多多關注，但不必驚慌。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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