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中度颱風白海豚影響空中交通 華航宣布沖繩航班異動
中度颱風白海豚持續向台灣方向前進，華航今天宣布，8月6日至8日部分沖繩航班取消、提前或延後，並視天候狀況調整機型，提醒旅客出發前透過華航官網、Mobile App或行動簡訊通知服務，確認最新航班資訊，以掌握即時異動，避免影響行程。
航班異動資訊如下：
一、航班取消
8月6日
CI-122 / CI-123 桃園往返沖繩
8月7日
CI-120 / CI-121、CI-122 / CI-123 桃園往返沖繩
CI-310 / CI-311 台中往返沖繩
CI-2132 / CI-2133、 CI-132 / CI-133 高雄往返沖繩
8月8日
CI310 / CI311 台中往返沖繩
二、航班提前
8月6日
CI-310 / CI-311 台中往返沖繩
三、放大機型
8月6日
CI-120 / CI-121 桃園往返沖繩
四、航班延後
8月8日
CI-120 / CI-121 桃園往返沖繩
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