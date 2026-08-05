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中度颱風白海豚影響空中交通 華航宣布沖繩航班異動

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
中度颱風白海豚持續向台灣方向前進，空中交通受到影響，華航宣布6日至8日沖繩航班異動資訊。記者黃仲明／攝影
中度颱風白海豚持續向台灣方向前進，空中交通受到影響，華航宣布6日至8日沖繩航班異動資訊。記者黃仲明／攝影

中度颱風白海豚持續向台灣方向前進，華航今天宣布，8月6日至8日部分沖繩航班取消、提前或延後，並視天候狀況調整機型，提醒旅客出發前透過華航官網、Mobile App或行動簡訊通知服務，確認最新航班資訊，以掌握即時異動，避免影響行程。

航班異動資訊如下：

一、航班取消

8月6日

CI-122 / CI-123 桃園往返沖繩

8月7日

CI-120 / CI-121、CI-122 / CI-123 桃園往返沖繩

CI-310 / CI-311 台中往返沖繩

CI-2132 / CI-2133、 CI-132 / CI-133 高雄往返沖繩

8月8日

CI310 / CI311 台中往返沖繩

二、航班提前

8月6日

CI-310 / CI-311 台中往返沖繩

三、放大機型

8月6日

CI-120 / CI-121 桃園往返沖繩

四、航班延後

8月8日

CI-120 / CI-121 桃園往返沖繩

沖繩 華航 航班

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