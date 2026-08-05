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斥資52億！國1增設橋科匝道今動工 車程10分變2分、2029年通車

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
國道1號橋科匝道動土，交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁等人都出席。記者巫鴻瑋／攝影
國道1號橋科匝道動土，交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁等人都出席。記者巫鴻瑋／攝影

為完善南台灣半導體S廊帶聯外交通，交通部高速公路局今天動工國道1號增設橋科匝道及集散道路工程，交通部長陳世凱表示，這是中央推動「大南方新矽谷」計畫的核心路網之一，預計2029年7月完工，屆時橋科園區重車直通國道的行車時間將由10分鐘大幅縮短至2分鐘，節省高達80%通勤時間，並有效疏解區域交通瓶頸。

高公局說明，行政院於2022年核定橋頭科學園區聯外交通整體計畫，總經費達133.68億元，其中高公局協助執行103億元，分為2期推進，第一期新市鎮道路已在施工中，今天動土的第二期則是國道1號增設橋科匝道及集散道路工程，總經費52.01億元，其中中央負擔37.92億元、高雄市政府負擔14.09億元用地費。

工程範圍涵蓋國道1號348K至353K路段，完工後將發揮3大效益，包含設置專屬南出北入與南入北出匝道，配合雙車道集散道串聯岡山交流道，園區車流無需再繞行市區道路，直通高速公路時間從10分鐘縮短至2分鐘。

第二為主線拓寬，將國道1號岡山至楠梓路段由現行雙向6車道拓寬為8車道，大幅紓解尖峰時段的主線瓶頸；第三是減輕地方道路負擔，預估每天可分擔安招路約1500輛重車，將安全靜謐的生活環境還給在地鄉親。

工程也針對橋科區域主要排水「筆秀排水」進行截彎取直與箱涵擴建，通洪能力提升2.6倍，結合園區滯洪池，大幅強化區域防洪韌性。

工程團隊指出，本計畫面臨工期緊迫與多重管線牴觸等重大挑戰，包含地下中油油管、自來水管及台電高壓管線等，經與各管線單位密集協調已完成遷改規畫。

為降低對國道及地方交通的衝擊，施工期間白天維持主線3車道加上開放路肩通行，鋼箱梁吊裝等高風險與跨越道路作業，則一律採夜間封閉施工、夜間吊梁，做到日間暢行、夜間施工，兼顧用路人權益。

陳世凱強調，半導體S廊帶延伸路段均緊貼國道1號，交通建設是產業升級的底氣，交通部正規畫與推動高雄多項重大國道建設，包含今年已動工的楠梓園區匝道及預計9月動工的岡山第二交流道，還有國道7號新建工程也力拚今年底前動工。

另外國道1號主線拓寬：從高科至楠梓長達12公里的拓寬工程，目標於2030年全數完工，採做完一段、開放通車一段加速效益發揮；台39線延伸線也已在綜合規畫與環評進行中，總經費約460億元，預計明年獲得行政院核定後全面展開。

陳世凱肯定高雄市長陳其邁率領的市府團隊在用地取得、拆遷補償與都市計畫變更上的全力協助，讚許中央與地方攜手合作，解決繁雜的前置作業，共同打造南部前瞻便利的交通新局。

國道1號橋頭科學園區路段正施工當中，未來增設匝道後，可方便出入園區的車輛快速轉接高速公路。記者巫鴻瑋／攝影
國道1號橋頭科學園區路段正施工當中，未來增設匝道後，可方便出入園區的車輛快速轉接高速公路。記者巫鴻瑋／攝影

國道1號橋頭科學園區路段正施工當中，未來增設匝道後，可方便出入園區的車輛快速轉接高速公路。記者巫鴻瑋／攝影
國道1號橋頭科學園區路段正施工當中，未來增設匝道後，可方便出入園區的車輛快速轉接高速公路。記者巫鴻瑋／攝影

高公局 陳世凱 橋頭 國道

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