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新竹瘋影展8月戶外電影免費放映　高虹安邀市民共度夏夜光影時光

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
滿版主視覺的限量冒險隊野餐墊，讓它陪伴全家每個悠閒時刻。圖／新竹市府提供
滿版主視覺的限量冒險隊野餐墊，讓它陪伴全家每個悠閒時刻。圖／新竹市府提供

「2026新竹影展」將於8月展開，除了以新竹市影像博物館為主要室內放映地點，也將於8月連續四個周六晚間前進新竹市香山區、東區及北區舉辦戶外放映，市長高虹安邀請全家一同在星空下欣賞精彩電影，共度難忘夏夜。

高虹安指出，首場戶外放映將於8月8日19時在「虎林國小」放映「飛鴨向前衝」。該片全球票房突破2.9億美元，並入圍安妮動畫獎技術類獎項。故事講述原本安於現狀的鴨子家庭，首度展開南遷冒險，在旅程中學會突破自我限制並建立家人間的信任，是一部融合勇氣與家庭教育的闔家首選。

此外，8月15日19時將於「青草湖夜市」放映「荒野機器人」。本片改編自彼得．布朗的暢銷童書，全球票房已突破3億美元，其細膩的動畫風格與情感刻畫備受國際影壇肯定。劇情描述機器人羅茲因意外墜落荒島，從原本與環境格格不入，到後來學習與動物相處並撫育小鵝，重新定義了生命、家庭與愛的深刻意涵；8月22日19時則於「紀姑娘廟（顯赫祠）」前方空地放映「海豚男孩」。影片描述由海豚撫育長大的男孩，踏上尋找親生母親的身世之旅，情節細膩刻畫跨越物種的深厚情誼，同時巧妙融入海洋保育與永續環境的環保議題，並曾入選多項國際影展。

高虹安說明，最後一場戶外放映將於8月29日19時在「北新公園」放映「藍色小精靈大電影」。改編自風靡全球超過半世紀的經典漫畫「藍精靈」，本片以全新動畫形式重新演繹經典角色，敘述小美人精靈帶領夥伴展開拯救精靈村莊的冒險，傳遞友誼、團隊合作及自我認同的正面價值，非常適合新世代觀眾認識這群經典角色。

高虹安表示，今年夏天新竹瘋影展六隻神祕又可愛的「FUN電獸」再次從光影世界現身，邀請大小朋友加入「時光底片冒險隊」，展開一場結合電影欣賞與趣味收藏的奇幻旅程。

影展期間，觀眾可至竹市影像博物館服務櫃檯領取集點卡，每觀賞1場電影並完成問卷，即可獲得1點，累積指定點數可兌換影展限定好禮。集滿4點可兌換「時光底片透明尺」1把及限量夥伴卡牌1張；集滿8點可兌換「黏土體驗包」1盒及限量夥伴卡牌1張；集滿20點則可獲得「冒險隊野餐墊」1個及限量夥伴卡牌1張。此外，蒐集6張不同款式的夥伴卡牌（共8款，含2款隱藏版），還有機會獲得限量10台的「時光底片造型相機」，數量有限，換完為止。

高虹安指出，「2026新竹瘋影展」的戶外放映場次歡迎市民朋友免費自由參加，其他在新竹市影像博物館的放映場次也歡迎至以下網頁連結免費索票( https://hsinchucityfilm.kktix.cc/events/2026hsinchucityfilm )。新竹市影像博物館在「2026新竹瘋影展」期間，開館時間為周二至周日上午9時至晚上21時，周一休館。詳細資訊請至新竹市影像博物館臉書粉絲專頁( facebook.com/ImageMuseumofHsinchuCity )、新竹市文化局官網( https://culture.hccg.gov.tw/ )查詢。

2026新竹瘋影展限定的時光底片透明尺。圖／新竹市府提供
2026新竹瘋影展限定的時光底片透明尺。圖／新竹市府提供

2026新竹瘋影展，觀賞電影兌換黏土體驗包，讓觀眾們體驗手作的樂趣。圖／新竹市府提供
2026新竹瘋影展，觀賞電影兌換黏土體驗包，讓觀眾們體驗手作的樂趣。圖／新竹市府提供

高虹安 影展 新竹

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