海拔3402公尺的永續實驗 排雲山莊飄散台灣木香

玉山國家公園管理處與林業及自然保育署南投分署攜手推動國產材應用，在玉管處辦公廳舍及排雲山莊導入柳杉、紅檜、肖楠等國產木材，運用於門牌、室內標示、導覽平面圖及植物木框畫等設施，降低碳足跡，並結合部落工藝與人才培育，落實2030年淨零碳排政策。

玉管處表示，合作計畫由南投分署提供國產肖楠、柳杉及紅檜等木材，再由丹大部落木工培訓生產基地結訓學員負責製作，結合玉管處場域設計與空間應用，打造跨機關合作模式，除推廣國產材，也兼顧部落人才培育與文化傳承，讓永續林業與公共建設相互結合。

玉管處指出，國產材具有在地供應、縮短運輸距離等優勢，可減少運輸過程的碳排放，並支持國內林業循環利用，提升木材附加價值。政府機關率先採用國產材，不僅展現低碳建設理念，也希望帶動更多公共空間投入永續發展。

排雲山莊此次更新多項設施，包括門牌、室內指引標示、導覽圖及植物木框畫等，均採用國產木材製作。柳杉細緻紋理及紅檜天然香氣融入山屋空間，提升整體環境質感，也讓山友與工作人員在使用公共設施時，感受森林材質特色，進一步認識國產木材與永續利用理念。

玉管處表示，推動淨零轉型可從生活細節著手，即使是一面門牌、一塊標示牌，也能累積減碳成果。未來將持續擴大國產材在園區及公共設施的應用，攜手林業單位與地方社區，兼顧生態保育、文化傳承及永續發展，打造兼具環境教育與低碳價值的山林場域。

玉管處與南投分署合作，在排雲山莊導入國產柳杉、紅檜等木材製作門牌及標示，落實淨零碳排。圖／玉管處提供