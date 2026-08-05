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聽損恐增失智風險 成人健檢納入聽力檢查？國健署揭規畫方向

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署長沈靜芬表示，「ICOPE的聽力檢測就是第一道關卡」，若初步篩檢發現異常，就會轉介到具備相關設備與耳鼻喉科專業的醫療院所。記者廖靜清／攝影
國健署長沈靜芬表示，「ICOPE的聽力檢測就是第一道關卡」，若初步篩檢發現異常，就會轉介到具備相關設備與耳鼻喉科專業的醫療院所。記者廖靜清／攝影

台灣邁入超高齡社會，聽力退化與失智症逐漸成為高齡健康的重要議題，外界關注成人健康檢查是否將納入聽力檢查，以及政府如何從前端預防失智。國健署長沈靜芬表示，目前國際指引並不建議全面進行成人聽力篩檢，現階段將以「長者量六力」（ICOPE）作為第一線初步篩檢，再透過分級轉介制度，讓真正有需求的民眾接受專業檢查。

沈靜芬指出，長者量六力中的聽力評估，就是希望及早找出可能有聽力問題的長者。不過，聽力檢查不同於量血壓或抽血，需要安靜的檢測環境、降噪設備及專業儀器，也需要受過訓練的人員操作，並不適合在所有醫療院所或社區場域全面推動。

目前包括美國預防服務工作小組（USPSTF）等國際指引，對沒有症狀的成年人是否進行全面聽力篩檢，仍認為證據不足，因此各國多採取分級篩檢模式，而非全面普篩。沈靜芬說，「ICOPE的聽力檢測就是第一道關卡。」若初步篩檢發現異常，就會轉介到具備相關設備與耳鼻喉科專業的醫療院所，由醫師進一步診斷，銜接服務與避免醫療資源浪費。

除了建立轉介制度，國健署也積極推動社區量能建置。沈靜芬表示，目前衛生所、診所、社區醫院、地區醫院、藥局及驗光所等醫事機構，都可在完成標準化訓練後，協助長者進行量六力評估。透過一致性的教育訓練，不僅能提升篩檢品質，也能讓第一線醫事人員熟悉異常判定、轉介流程及後續追蹤，真正把健康照護帶進社區。

近年失智症患者持續增加，沈靜芬說，失智並非單一疾病造成，而是受到多種危險因子影響，其中不少與高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病，以及不健康生活習慣息息相關。許多失智症患者，都是因長期三高控制不佳，造成腦血管或心血管病變，進一步影響認知功能。

「失智症預防，最重要的仍是從健康生活型態與慢性病管理做起。」沈靜芬指出，國健署近年持續布建社區健康資源，包括社區營養推廣中心提供飲食指導、健康促進據點及健身俱樂部鼓勵長者養成規律運動習慣，也在全國社區照顧關懷據點推動延緩失能課程，透過肌力訓練、有氧運動、平衡訓練及社會參與，降低失能與失智風險

國健署推動「長者量六力」（ICOPE）功能評估，針對65歲以上長者進行認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱（情緒）六大內在能力檢測，希望及早發現功能衰退徵兆，及早介入、延緩失能。不過，「量六力」只是照護的起點，真正重要的是後續完善的轉介與社區支持，讓健康照護形成不中斷的服務網絡。

「六力時光機 找回健康力」互動展覽，於8月5至9日在台北市松山文創園區3號倉庫登場。記者廖靜清／攝影
「六力時光機 找回健康力」互動展覽，於8月5至9日在台北市松山文創園區3號倉庫登場。記者廖靜清／攝影

國健署推動長者六大內在能力檢測（ICOPE），透過認知、行動、營養、視力、聽力及情緒六大面向，及早發現身體功能變化。記者廖靜清／攝影
國健署推動長者六大內在能力檢測（ICOPE），透過認知、行動、營養、視力、聽力及情緒六大面向，及早發現身體功能變化。記者廖靜清／攝影

國健署 失智 風險

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