「四環八線」拚北北基桃1小時生活圈 第四環將串聯傳產與科技聚落

新北市長侯友宜力推捷運「三環六線」，日前再將五泰線、泰板線串起環狀線形成第四環，提出「四環八線」願景。侯友宜今市政會議指出，第四環將串聯西側的新莊塭仔圳、泰板、蘆北，至東側汐止及台北內湖、南港等科技聚落，串接雙北科技產業廊帶，加上三鶯線延伸桃園、基隆捷運年底有望動工，2035年新北可達「四通八達」，實現基北北桃一小時生活圈。

新北捷運局長李政安今在市政會議專案報告指出，新北過去8年內陸續完成新北環狀線、淡海線、安坑線及三鶯線通車，總計新增40公里、38座車站，路網長度增加6成，營運中捷運路網已達108公里，高居全國第一。

侯友宜指出，面對基北北桃生活圈人口、產業持續成長，新北市以三環六線為基礎、擘畫2035年「四環八線」長遠發展藍圖，目標在2035年達到每10萬市民享有4.5座車站，密度超越東京、首爾。

侯友宜說，第四環就是串聯五股泰山板橋線、萬大中和線、新北環狀線、南北環及東環，建構外圍環狀骨幹；八線除原有淡海線、安坑線、汐止民生線、基隆線、八里線、深坑線外，新增連結台北的中和光復線與串聯桃園的新桃林線。

未來將增設超過30處的重要轉乘節點，將捷運與台鐵、高鐵、機捷等系統無縫對接，串聯基北北桃近1000萬人口的一小時日常通勤需求。

李政安指出表示，第四環最大特色在於串聯新北西側如塭仔圳、板橋、土城、中和的傳統製造與新興開發區，與東側內科、南軟、汐科、士北科高科技園區，升級區域經濟動能。

尤其沿線涵蓋多處新興重畫區，可滿足未來新增居住人口的通勤需求，減少民眾進入市中心轉乘的時間與成本，也有助紓解核心都會區交通壓力，提升整體公共運輸服務品質。

串起第四環的關鍵五股泰山線正在綜合規畫中，6月30日交通部鐵道局函覆意見，預計9月完成修正第5次提報交通部審查；而泰山板橋線目前正在可行線研究，新北市已在7月7日第六次提報交通部審查。

新增兩線中的中和光復線新北市段已在7月完成可行性研究，續提中央審議中；新桃林線新北市段預計今年完成可行性研究報告書提報交通部審議。

李政安說，新北目前有7條路線同步施工中，萬大中和線計畫進度已達85.6%，預計2027年完工；土城樹林線已達成全線動工里程碑。

李政安也說，因應新北大巨蛋選址，捷運局評估未來增購列車、LG18站北側出入口預留銜接大巨蛋平台介面等方式因應，為未來的人潮做準備。