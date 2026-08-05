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癌症免疫療法之父羅森伯格 9月來台盼與醫界交流

中央社／ 記者陳至中台北5日電

被視為「癌症免疫療法之父」的唐獎生技醫藥獎得主史蒂文．羅森伯格（Steven A. Rosenberg），將於9月來台參與唐獎週的多場演講和論壇，期待與台灣醫界交流。

唐獎基金會今天發布新聞稿指出，執行長陳振川於美國東部時間本月3日拜訪美國國家衛生研究院（NIH）所屬的國家癌症研究所，邀請羅森伯格來台交流。

羅森伯格和米歇爾．薩德蘭（Michel Sadelain）、卡爾．瓊（Carl H. June）3人貢獻於腫瘤浸潤淋巴細胞（TIL）及嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）療法，今年成為第7屆唐獎生技醫藥獎得主。

羅森伯格建立了過繼性細胞療法（ACT）的臨床模式，也是首位證明從腫瘤中分離的浸潤淋巴細胞（TIL）經過體外擴增後回輸患者體內，能讓轉移性黑色素瘤明顯消退，確認了T細胞在人類癌症治療中的實際效力。此外，他取得全球首次將外源基因導入人體的監管許可，並證明高劑量介白素-2（IL-2）能有效清除轉移性腫瘤，從而開創基因治療先例。

羅森伯格透過唐獎基金會指出，非常期待9月來台參加頒獎典禮和唐獎週活動，距離他上次造訪亞洲，已有20多年。羅森伯格9月21日將在台灣大學與另外2名生技醫藥獎得主同台，將是世界難得一見的CAR-T細胞免疫療法大師論壇。

羅森伯格也幽默地說，大家稱他為「癌症免疫療法之父」，現在也有人稱「之祖父」。他並與陳振川分享，早年在博士指導教授反對下毅然選擇進入NIH服務，認為世界最困難的病例最常送到NIH，使他有機會去研究和解決最具挑戰性的問題。

如今羅森伯格已在NIH所屬的國家癌症研究所（NCI）服務52年，仍然在研究上努力不懈，NCI曾在2024年特別舉辦研討會，慶祝他在NCI服務50年，並表彰他對癌症免疫治療的開創性貢獻。

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