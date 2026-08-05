明起水氣增 白海豚颱風最快周五海警、周末3天掠過北方海域

目前西北太平洋上處大低壓帶環境，中央氣象署預報員劉宇其上午指出，除了中颱白海豚，鯨魚颱風今天凌晨生成，在遠洋也有熱帶性低氣壓TD16生成。對台灣有影響的白海豚颱風，預計8、9日通過台灣北方海面，不排除暴風半徑會通過台灣北部近海，最快周五下半天發布海上警報。

劉宇其表示，白海豚上午在距離台灣東方約1680公里海面上，目前仍是中度颱風，環流相當寬廣，預期會持續往西前進。今天凌晨2時的鯨魚颱風在台灣南南西方、呂宋島西方近海生成，會往東北方向通過呂宋島，之後逐漸減弱為熱帶性低氣壓，後續會逐漸整併到白海豚環流中，對台灣沒有影響。今天上午8時在台灣東方4700公里海面上，熱帶性低氣壓TD16生成，預估也會發展成颱風，但朝偏北方向前進，距台灣很遠，也沒有影響。

劉宇其指出，白海豚行進受北方太平洋高壓導引，未來一段時間持續往西移動，預估7、8日逐漸通過琉球群島，8日之後由於太平洋高壓勢力逐漸減弱，颱風速度逐漸放慢，且有逐漸北轉趨勢。根據目前預估，8-10日距台灣最近，雖然過了琉球群島之後強度會減弱、暴風半徑縮小，仍會掠過台灣北方海面，最快周五下半天發布海上警報。但8日之後北轉時間、角度各模式預測分歧，仍需繼續觀察。

未來降雨趨勢，劉宇其說，今天晴朗穩定，中午過後山區、中南部有雷陣雨。明起水氣增多，北宜零星雨，中南部午後雷雨，中南沿海清晨雨。周五受白海豚外圍雲系影響，北部短暫陣雨，中南部零星陣雨。周六到下周一白海豚颱風掠過北方海域，周六到周日北部山區豪雨，中、北部及馬祖大雨，南部及宜蘭偶有雨。下周一西半部陣雨，東半部短陣雨。

溫度方面，劉宇其表示，今天中南部內陸、大台北及花東縱谷有局部35至36度高溫；明天宜蘭有焚風發生機率，周六至下周日花東及金門也有焚風發生機率，呼籲留意極端高溫。

白海豚颱風預估路徑。圖／中央氣象署提供

未來高溫趨勢。圖／中央氣象署提供