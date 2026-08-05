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屋頂光電新制排除住宅 民團：賴政府向少數利益低頭應讓新制完整上路

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
民團要求政府，應將G-3類組（辦公、服務類）與H類組（住宅類）2大類納回適用範圍，後續也將舉辦公聽會，促使政府展開更實質、涵蓋多方利害關係人的社會對話。 記者李柏澔／攝影
民團要求政府，應將G-3類組（辦公、服務類）與H類組（住宅類）2大類納回適用範圍，後續也將舉辦公聽會，促使政府展開更實質、涵蓋多方利害關係人的社會對話。 記者李柏澔／攝影

屋頂光電新制本月正式上路，本報6月初曾專題報導提出配套不足恐埋後患的隱憂，日前更報導指出行政院政策大轉彎，暫緩適用外界反彈較大的住宅等建築。民間團體與支持屋頂光電民眾今於行政院前召開記者會表示，如今新建物設置屋頂光電政策卻不斷退縮，屋頂光電少了高達6成，總統賴清德嚴重違背能源轉型的承諾與社會期待，要求今年12月1日前將屋頂光電新制完整上路。

立法院2023年6月三讀通過「再生能源發展條例」，要求新建、增建或改建達一定規模的建物，應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備。內政部去年12月公告子法「建築物設置太陽光電發電設備標準」，三類建物面積達300坪以上，每20平方公尺應設置1KW光電板，並於今年8月1日起上路。

地球公民基金會議題專員林冠伶質疑，賴政府嘴上宣示綠電極大化，但卻在上路前夕因部份建商壓力退讓，從草案預告到政策上路，政府共有近18個月可以溝通並完善配套，若至今仍無法執行，就是行政怠惰，更是向少數利益低頭。更令人質疑的是，政府直到8月3日才正式公告法規，媒體卻早在7月31日率先披露內容，形同由媒體代替政府公告。

有限責任新北市智慧綠能社區合作社副理事主席李鎮榮表示，集合式住宅的屋頂光電極具開發潛力，如今卻受限於跨部會溝通不足而難以發展。針對政府擔憂的維管問題，若採租賃模式，後續的巡檢、清洗與維護皆由專業廠商負責，管委會完全無須負擔維護責任，呼籲政府正視住宅光電的實務可行性與多重效益，不應將集合式住宅排除在外。

高雄遠見青山大樓管理委員會主委李翰林表示，部分地方政府與建商以住宅屋頂光電難以管理為由，要求暫緩政策，但其住宅近8年的實際經驗並非如此，遠見青山大樓2018年完工時，即在頂樓水塔上方設置8.12kW太陽光電，既不影響空中花園、曬被區等公共空間，日常也不需管委會特別保養或投入額外人力，設備若有狀況，聯繫專業廠商維護即可，至今少有問題，近8年累計發電約8萬度，節省近30萬元公共電費，平均每戶每年可省下約900至1000元。

台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍表示，政府應依原訂規畫具體落實屋光新制，同時積極建立民間團體、建築業界與利害關係人的對話機制，將建築界的疑慮轉化為實際施行的改善指引，切勿臨陣退縮造成雙輸局面。

民間團體今要求政府，應於今年12月1日前完成相關機制完備 ，政府應將G-3類組（辦公、服務類）與H類組（住宅類）2大類納回適用範圍，民團後續也將舉辦公聽會，促使政府展開更實質、涵蓋多方利害關係人的社會對話。

民間團體與支持屋頂光電民眾今於行政院前召開記者會，批評賴總統違背能源轉型的承諾與社會期待，要求今年12月1日前將屋頂光電新制完整上路。記者李柏澔／攝影
民間團體與支持屋頂光電民眾今於行政院前召開記者會，批評賴總統違背能源轉型的承諾與社會期待，要求今年12月1日前將屋頂光電新制完整上路。記者李柏澔／攝影

光電 賴政府 再生能源

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