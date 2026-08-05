13日務必提早到桃機！因應防空演習準備實體支付、提前下載搭機資料

配合「2026年城鎮韌性（防空）演習」，桃園國際機場將於8月13日（星期四）14時30分至15時，實施疏散避難、交通管制等演練，並同步進行行動通訊網路降速演練。演習不影響航班起降，機場捷運亦維持正常運作，但聯外接駁將暫停發車，旅客務必提早抵達機場。同時，行動數據網速將明顯下降（仍可低速連線），為免影響行程，機場公司提醒當日搭機旅客及接送機民眾提早因應、預做準備。

行動數據降速可能連帶影響旅客的報到、支付與上網，機場公司提醒民眾提早因應，掌握以下三項資訊：

1.報到方面：以手機線上報到或開啟電子機票、電子登機證者，建議提前下載或列印，或多加利用市區預辦登機服務完成報到。

2.支付方面：預先準備實體信用卡或現金支付。

3.上網方面：可改採機場免費Wi-Fi（Airport Free Wifi或ITaiwan Wifi），並將網路優先用於報到、登機等搭機所需，以維持通訊順暢。