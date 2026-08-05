聽新聞
0:00 / 0:00
13日務必提早到桃機！因應防空演習準備實體支付、提前下載搭機資料
配合「2026年城鎮韌性（防空）演習」，桃園國際機場將於8月13日（星期四）14時30分至15時，實施疏散避難、交通管制等演練，並同步進行行動通訊網路降速演練。演習不影響航班起降，機場捷運亦維持正常運作，但聯外接駁將暫停發車，旅客務必提早抵達機場。同時，行動數據網速將明顯下降（仍可低速連線），為免影響行程，機場公司提醒當日搭機旅客及接送機民眾提早因應、預做準備。
行動數據降速可能連帶影響旅客的報到、支付與上網，機場公司提醒民眾提早因應，掌握以下三項資訊：
1.報到方面：以手機線上報到或開啟電子機票、電子登機證者，建議提前下載或列印，或多加利用市區預辦登機服務完成報到。
2.支付方面：預先準備實體信用卡或現金支付。
3.上網方面：可改採機場免費Wi-Fi（Airport Free Wifi或ITaiwan Wifi），並將網路優先用於報到、登機等搭機所需，以維持通訊順暢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。