不用傳簡訊通報！台鐵自強號推表單 填寫就能召喚清潔人員

以往在車廂打翻東西，都可以透過通報專線，通知列車長請隨車清潔人員到場處理。但台鐵最新在EMU3000型新自強號列車推出「車廂清潔通報服務」，只要掃描QR CODE就能召喚出清潔人員，大幅增加旅客使用方便度。

台鐵表示，為持續提升旅客服務品質，打造乾淨、舒適的乘車環境，8月起3000型新自強號列車正式推出「車廂清潔通報服務」。旅客只需使用手機掃描車廂內張貼的QR CODE，填寫簡單表單並送出，即可將清潔需求即時傳送至隨車清潔人員。隨車人員收到通報後，將儘速前往旅客所在車廂。

台鐵指出，QR CODE貼紙設置於3000型列車各節車廂前、後入口處、男廁、女廁、多功能廁所及哺乳室等位置，方便旅客隨時掃描使用。

台鐵強調，透過數位科技與即時服務機制，將有效提升列車清潔效率與旅客服務品質，並提供更加安全、潔淨、舒適的乘車環境，持續朝向智慧化、精緻化的公共運輸服務。